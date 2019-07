Diminuição de ICMS pode alterar valor da passagem de avião no Amazonas

Manaus - Realizar uma viagem de avião, partindo de Manaus para outro município do Amazonas, equivale ao preço de um voo para outros estados brasileiros. Em uma das empresas de aviação, o valor da passagem de ida no dia 11 de maio, no trecho Manaus-Eirunepé (1.771 km da capital), custava R$ 910, enquanto o preço da viagem Manaus-Rio de Janeiro, na mesma data, era de R$ 904. O elevado custo das passagens de avião no Estado é motivo de reclamação para muitos cidadãos e discussão entre as autoridades.

O especialista em direito tributário, Jonathas Alves, explica que a passagem de avião no Amazonas é onerosa por vários fatores. Dentre eles, estão as questões logísticas e o preço do combustível para o avião.

“O Amazonas é um estado continental e, por conta do difícil acesso a alguns aeroportos, os voos que ocorrem dentro do Estado se tornam caros. Os tributos que estão inseridos no querosene de avião, também são fatores determinantes para o alto valor”, afirmou o especialista acrescentando que o preço do combustível representa 40 % do custo total da passagem de avião.

De acordo com o especialista, a diminuição da alíquota calculada no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que está inserido no preço do combustível da aviação, pode beneficiar os consumidores.

“No estado de São Paulo, o governador João Dória (PSDB) propôs a redução da alíquota do ICMS de 25% para 12%, o que diminuiu o valor das passagens e, consequentemente, aumentou o número de viagens”, frisou Jonathas, ressaltando que são necessários estudos para verificar outras fontes de receita estatal, que justifiquem a isenção tributária, caso seja feita a alteração no imposto.

No mês de abril, a diminuição do ICMS foi tema discutido na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam). Em um discurso na tribuna, o deputado estadual Álvaro Campelo (PP) apresentou indicações ao Governo para que alíquota do ICMS reduza de 25% para 17% no Estado.

“A diminuição dos impostos sobre o querosene vai estimular o turismo e possibilitar que os cidadãos do interior tenham possibilidade de fazer mais viagens. As consequências também serão amplas em outros tipos de mercadoria”, afirmou o parlamentar acrescentando que ainda não obteve retorno do Governo em relação às indicações.

Para o deputado federal Serafim Corrêa (PSB), as isenções do ICMS são de iniciativa do executivo e dependem de aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz)

“Tanto o governo do Rio de Janeiro, quanto o de São Paulo, diminuíram as alíquotas sem ouvir os outros estados, o que resultou em uma concorrência desleal”, afirmou o parlamentar. Ele também disse que essa alteração tributária deve ser negociada pelo Governo do Amazonas com as empresas que realizam as viagens dentro do Estado, e depois levada ao Conselho.



O Governo do Amazonas afirma que, no momento, não há estudos para desoneração do querosene. Em resposta ao Portal Tempo, o Governo acrescentou que não descarta estudar a questão futuramente, quando a situação fiscal do Estado apresentar indicadores confiáveis de recuperação.

Questionada sobre medidas para diminuir os custos dos deslocamentos aéreos no Estado, a presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Roselene Medeiros, informou que o Estado só não recebe mais turistas por conta da condição aérea. Ela ressaltou que isso se deve ao fato doEstado não tem voos diretos para o exterior.

Ela contou que está em tratativas com, pelo menos, quatro companhias áreas com o objetivo de efetivar um voo direto de Manaus para a Europa. O atendimento da demanda deve começar a ser feito em um prazo máximo de três anos.

“Nós estamos focados em conseguir esse voo para E

uropa direto daqui. Nós conseguimos provar, por exemplo, para as companhias aéreas que aqui nós temos fluxo. Nosso turista americano é nosso melhor emissor, depois vem Alemanha, França e Inglaterra. Nós conseguimos encher um avião tranquilamente com dois voos semanais vindos da Europa. Sem essa medida, nós não vamos conseguir avançar”, enfatiza.

Edição: Bruna Souza

