Mãe busca ressonância para filho e Susam dá prazo superior a 1 ano

Manaus - A dona de casa Ketlen Eternit, de 24 anos, é mãe do pequeno Gabriel Ramos Monteiro, de 3 anos, diagnosticado com a síndrome cornélia de lange - que causa atraso de crescimento. Ela conta que está à espera, na fila do Sistema de Regulação de Saúde (Sisreg), por um exame de ressonância magnética há um ano – que deverá ser feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo Ketlen, a solicitação do exame foi realizada no dia 26 de junho de 2018, em necessidade de um pedido de aposentadoria para o filho, que atualmente recebe somente o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que não supre as necessidades.

Em resposta à reportagem, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informou, na segunda-feira (10), que são ofertadas apenas 90 vagas mensalmente para a realização de ressonância magnética com anestesia na rede estadual de Saúde.

Devido à alta demanda, conforme a Susam, casos que não são de urgência fazem com que a espera seja de mais de um ano.

Laudo mostra a data de solicitação do exame | Foto: Divulgação

Ainda segundo a Susam, a solicitação do paciente foi classificada como de risco azul - não urgente. E que ainda não há previsão de data de atendimento para Gabriel. Enquanto isso, a mãe conta que enfrenta dificuldades financeiras por conta dedicação integral ao filho.

“Não posso trabalhar porque ele é totalmente dependente de mim. Sou a única responsável por ele. Com o exame, vou poder agilizar o procedimento de aposentadoria e isso vai nos auxiliar muito”, reforça a mulher.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!:

Susam desmente denúncia do Deputado Dermilson Chagas