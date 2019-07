Professores aprovados em concurso protestam em frente à Semed

O protesto contou com aproximadamente 30 aprovados no certame | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã desta terça-feira (11), os professores da rede municipal, aprovados em cadastro reserva do Concurso 2018, realizaram uma manifestação para reivindicar convocação pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). O protesto contou com aproximadamente 30 docentes e foi realizado em frente à sede do órgão, situada no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-sul de Manaus.



De acordo com a Comissão dos Professores Concursados, os docentes também cobram a implementação do Projeto de Lei 132/2019 que cria 1,5 mil vagas aos professores do município. A comissão informou, ainda, que protocolou um documento, mas não foi recebida pela secretária Kátia Schweickardt.

O Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus (Asprom) manifestou apoio ao protesto da comissão. “Eles estão fazendo essa pressão para que esse PL seja aprovado e que eles assumam as ocupações. Estamos sendo solidários e apoiamos a luta dessa comissão”, destacou o coordenador financeiro do sindicato, Lambert Melo.



Os manifestantes afirmaram que a não foram recebidos pela titular da Semed.

Resposta

Ao Portal Em Tempo, a Semed informou que, desde a homologação do resultado final do Concurso Público para professor da rede municipal de ensino, há mais de um ano, já convocou todos os 400 aprovados dentro do número de vagas preestabelecidas no edital do certame.

A secretaria destacou, também, que já convocou quatro vezes mais que o número inicial de vagas previstas, com a chamada de aprovados no cadastro reserva, totalizando mais de 1,6 mil aprovados já chamados.

O órgão frisou, ainda, que convocará os professores aprovados no cadastro reserva do concurso de 2018 conforme a necessidade do órgão e que até julho deve sair novo chamamento de mais de 400 professores.

O decreto com a criação dos novos cargos de professor está no Diário Oficial de Manaus (DOM) do dia 7 de maio, na edição 4591, página 4, que altera a Lei número 1.126, de 5 de junho de 2007, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus para a nova lei.

Edição: Isac Sharlon

