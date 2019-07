Servidores de educação em Manaus têm reajuste de 8% aprovado

Com o aumento salarial e os 30% a mais no auxílio alimentação, o salário base do professor com 20h de sala de aula da prefeitura passará a R$2.524,22 | Foto: Divulgação

Manaus - Mais de 15 mil servidores da rede pública municipal de ensino de Manaus receberão aumento salarial ainda na folha de pagamento de junho. Os reajustes de 8% no vencimento e de 30% no auxílio-alimentação concedidos pela Prefeitura de Manaus e aprovados pela Câmara Municipal na terça-feira, 11/6, são superiores ao piso nacional – 4,17% -, dado pelo governo federal em janeiro de 2019, e aos 4,73% concedidos pelo governo estadual no mês de maio.



A prefeitura enviou a proposta para aprovação da Câmara antes do recesso parlamentar para garantir o aumento já no contracheque de junho.

“Nossa preocupação é que não houvesse tempo para aplicar o reajuste neste semestre, prejudicando os professores”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto. Ele afirmou, ainda, que a prefeitura continua ouvindo os professores sobre as reivindicações da categoria.

Com a aprovação, o município completa o grupo das cinco categorias específicas (finanças, previdência, procuradoria, saúde e educação), além da não específica, que tiveram suas datas-bases cumpridas.



Como será o pagamento

A primeira parcela do reajuste (5%) será paga neste mês, retroativo a maio, e a segunda (3%) em novembro deste ano. A partir dos reajustes, de maio a dezembro, será acrescentado mais de R$5,5 milhões à folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que chegará a R$ 37,1 milhões até o final de 2019.

Salários dos professores de Manaus

Com o aumento salarial e os 30% a mais no auxílio alimentação, o salário base do professor com 20h de sala de aula da prefeitura passará a R$2.524,22 neste mês, chegando a R$ 2.587,01 em novembro; e o de 40h de sala de aula será de R$ 4.749,24, passando a R$ 4.874,82 em novembro.

A lei será sancionada e publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nos próximos dias.

