Quer ser cuidador de idoso? Prefeitura abre vagas para curso em Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus abre vagas para o curso de Cuidador de Idosos, o ‘Cuidadoso’, nos dias 24, 25 e 26/6, por meio do site da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas – doutorthomas.manaus.am.gov.br.



Primeira fase

A primeira fase do processo seletivo é a pré-inscrição. Serão disponibilizadas 480 vagas divididas entre os períodos vespertino e noturno, sendo 240 em cada turno. A relação de pré-inscritos estará disponível no dia 27 de junho, também no portal.

“O Cuidador de Idoso é uma das profissões que mais cresceram em 10 anos no Brasil. Pensando nisso, a Prefeitura de Manaus oferece o Cuidadoso, que possibilita qualificação técnica para estes profissionais que se tornam cada vez mais relevantes", ressaltou a diretora-presidente da Fundação Doutor Thomas, Martha Moutinho.

Inscrições

Para a segunda fase, os candidatos cujos nomes estejam na lista de pré-inscritos deverão comparecer ao Parque Municipal do Idoso (PMI), localizado na rua Rio Mar, nº 1.324, bairro Nossa Senhora das Graças, portando os documentos que constam no edital, nos dias 1,2 e 3/7, das 8 às 12h ou das 14 às 16h30, para efetuar sua inscrição e agendar a data para avaliação.

A avaliação, terceira fase do processo, será realizada nos dias 8, 9 e 10/7, nos horários das 8h às 12h ou 14 às 17h, em uma única etapa a partir de entrevista e preenchimento de questionário. O não comparecimento do candidato no dia de sua avaliação implicará automaticamente em sua eliminação.

Dos 480 pré-inscritos, serão selecionados 160 candidatos para participar do curso, 80 para a turma da manhã, e 80 para a turma da noite.

Data da divulgação da lista final

A lista final será divulgada no dia 17/7, no site da Fundação Doutor Thomas e nas dependências da FDT. Os classificados deverão comparecer no Parque Municipal do Idoso, nos dias 22,23 e 24/7, no horário das 8h às 12h e 14h às 16h30, portando os documentos utilizados na sua inscrição e a taxa de R$ 50.

Os alunos serão divididos em duas turmas, uma no turno vespertino que será ministrada de segunda a sexta-feira e outra no turno noturno, que ocorrerá de segunda a quinta-feira, ambas com início no dia 16/8, na Escola de Serviço Público Municipal (Espi), localizada na avenida Professor Nilton Lins, n˚ 3.259 (Bloco D), Parque das Laranjeiras.

Cronograma do Curso

As aulas serão divididas em 11 módulos, ministradas por profissionais da Espi/Semad, abordando temas específicos sobre o universo do idoso: Aspectos psicológicos do envelhecimento, Noções básicas de enfermagem etc. Com 220 horas de aulas teóricas e 100 horas de estágio na Fundação Dr. Thomas.

O curso é realizado pela Fundação Doutor Thomas em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (ESPI).



Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones (92) 98844-5609 / 3215-6007 / 3215-6965.



