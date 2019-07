Prédio com 83 ligações clandestinas é desocupado na Praça 14

Prédio interditado e flagrado com 83 ligações clandestinas no bairro Praça 14 | Foto: Divulgação

Manaus - Um prédio com 83 ligações clandestinas, localizado na rua Japurá, bairro Praça 14 de janeiro, Zona Sul de Manaus, sofreu uma operação de desocupação na manhã desta sexta-feira (14). A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) esclareceu que deu início ao processo de demolição do prédio porque este apresentava condições precárias e insalubres, com grave risco de desabamento, constatado por meio de laudos do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Amazonas.

A Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) atuou, nos últimos dois dias, para prestar assistência a algumas famílias que ocupavam o prédio, assegurando que não ficassem desamparadas após a desocupação. Também atuaram nesse atendimento, servidores da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

A demolição total tem previsão de execução em até quinze dias, sob a coordenação da Seinfra. A operação envolverá 25 trabalhadores que executarão o serviço de retirada de paredes manualmente. Vigas e pilares serão demolidas com equipamentos mecânicos e hidráulicos. A limpeza total da área deverá ser concluída em 30 dias e, após esse procedimento, o terreno será destinado à Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Durante a ação, a Distribuidora disponibilizou equipes multifuncionais, para a retirada de toda a rede elétrica, com 83 ligações clandestinas que atendiam de forma irregular cerca de 100 apartamentos do prédio. | Foto: Divulgação

Durante a ação, a Distribuidora disponibilizou equipes multifuncionais, para a retirada de toda a rede elétrica, com 83 ligações clandestinas que atendiam de forma irregular cerca de 100 apartamentos do prédio.



De acordo com a Amazonas Energia, as ligações clandestinas afetam diretamente a qualidade da energia, causando problemas relacionados à variação de tensão, queima de eletrodomésticos, além de prejudicar os clientes que pagam contas de energia em dia, podendo até mesmo causar curto circuito na rede elétrica e consequentemente acidentes fatais.

Participaram operação de desocupação, além da Seinfra, Suhab, Seas e FPS, a Defesa Civil do Amazonas, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, a Procuradoria Geral do Estado (PGE), Manaustrans, Amazonas Energia e Águas de Manaus.