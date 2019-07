Morador denuncia cobrança de R$ 7 mil para retirar poste de energia

Amazonas Energia não divulgou um posicionamento sobre a denúncia | Foto: Divulgação

Manaus - O pedreiro Wagner Ferreira de Souza, de 45 anos, procurou o Portal Em Tempo para denunciar que no terreno da residência onde mora está instalado um poste de eletricidade há quase dez anos. Segundo ele, para poder retirar o poste foi cobrado R$ 7 mil para que a Amazonas Energia realize o trabalho. A residência está localizada na avenida Ouro, número 461, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

“Quando eu e minha família chegamos em Manaus, compramos esse terreno e o poste já estava no lado extremo entre os dos dois terrenos [meu e do vizinho]. O vizinho fez a casa dele com o poste dentro, bem no meio. Agora, não podemos cobrir a nossa casa e nem fazer laje devido o poste. Até a fiação atrapalha”, explicou Wagner.

“No mês passado, ligamos para a Amazonas Energia. A empresa falou que para retirar esse poste teremos que pagar R$ 7 mil”, afirmou o pedreiro.

O morador conta, ainda, que anteriormente o vizinho, que não teve o nome divulgado, foi até à Amazonas Energia para protocolar o pedido de retirada do poste. “Após a solicitação, uma equipe veio aqui, olhou o poste e falou a mesma coisa, que só retirariam quando fosse realizado o pagamento”, reforçou o pedreiro.

A reportagem procurou a assessoria da empresa Amazonas Energia e a questionou sobre o pagamento da taxa para a retirada do poste. Até a publicação desta matéria não houve respostas.

Edição: Isac Sharlon

