No AM, paciente da FCecon procura por familiares para receber alta

O aposentado deu entrada na Emergência da Fundação no dia 16 de maio deste ano | Foto: Divulgação/Susam

Manaus - O aposentado Raimundo Morais de Souza, de 59 anos, está à procura de seus familiares para receber alta da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), bairro Planalto, Zona Centro-Oeste, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

Raimundo faz tratamento contra um câncer no fígado e é natural de Porto Velho, no estado de Rondônia. Seu familiar mais próximo, sua mãe, já faleceu. À equipe do Serviço Social da Fundação, o aposentado disse que tem primos no município de Beruri (a 173 quilômetros a sudoeste de Manaus). No entanto, em Manaus, Raimundo mora sozinho.

O aposentado deu entrada na Emergência da Fundação no dia 16 de maio deste ano, trazido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Há 19 dias, Raimundo tem condições de receber alta, porém, sem família e acompanhantes o paciente não pode sair da Fundação.

Vulnerabilidade

Segundo a equipe do Serviço Social da Fundação, Raimundo está em situação de extrema vulnerabilidade social. Os profissionais da Fundação fizeram, inclusive, visita domiciliar no local onde Raimundo mora, no bairro Raiz, zona sul de Manaus.

No imóvel, que fica aos fundos de uma oficina, foi constatada a insalubridade do local. Raimundo ficava em casa sozinho, e o Serviço Social constatou que ele precisa de cuidados até mesmo para tomar banho.

Na última quarta-feira (12), a equipe de admissão da Fundação Dr. Thomas, da Prefeitura de Manaus, esteve na FCecon para avaliar a situação de Raimundo. A instituição busca uma vaga para o aposentado.

Informações

Quem tiver informações ou conhecer Raimundo Morais de Souza pode entrar em contato com o Serviço de Assistência Social da FCecon pelos números 3655-4624 e 3655-4621, das 8h às 17h.

*Com informações da assessoria

