Prefeitura interdita trecho da rua Barão de São Domingos no centro

Ruas do centro de Manaus interditadas devido à cheia do rio Negro | Foto: Divulgação

Manaus - A rua Barão de São Domingos, no trecho entre a avenida Joaquim Nabuco e rua Pedro Botelho, Centro, foi interditada na manhã desta segunda-feira, 17/6, pela Prefeitura de Manaus devido ao avanço da água na rua com a enchente do rio Negro. Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) fazem o monitoramento do local para o controle de trânsito no entorno das vias interditadas.



Opção de trânsito

Ruas do centro de Manaus interditadas devido à cheia do rio Negro | Foto: Divulgação

Para evitar o trecho interditado, o condutor deve seguir em frente pela rua Pedro Botelho, até alcançar a avenida Lourenço da Silva Braga, onde terá opções para sair do Centro pelas avenidas Joaquim Nabuco ou Floriano Peixoto. Além da rua Barão de São Domingos, a rua dos Barés também está interditada, no trecho entre a avenida Joaquim Nabuco e Pedro Botelho.

Ruas do centro de Manaus interditadas devido à cheia do rio Negro | Foto: Divulgação

A Prefeitura de Manaus orienta que os motoristas evitem trafegar nas ruas do Centro da cidade atingidas pela enchente. Agentes de trânsito estão monitorando as áreas e só farão novas interdições caso o avanço da água interfira na segurança de condutores e pedestres.

Orientação

Ruas do centro de Manaus interditadas devido à cheia do rio Negro | Foto: Divulgação

A Defesa Civil do Município esteve no local auxiliando na interdição e colocou a rua no cronograma de construção de pontes provisórias da Prefeitura de Manaus, para facilitar a chegada dos moradores até suas residências.



As equipes da Defesa Civil também orientaram os moradores que em qualquer situação de risco em residências e em áreas de risco, o morador procure um local seguro e acione a Central de Emergência 199 para que seja realizado o atendimento de vistoria no local. Após o atendimento, o órgão orientará sobre as providências cabíveis para a situação.

Leia mais:

Receba notícias do EM TEMPO pelo WhatsApp - Clique aqui

Cheia do rio Negro prejudica comerciantes no centro de Manaus

Prefeitura de Manaus anuncia situação de emergência por conta da cheia do rio Negro