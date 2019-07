Acidente no São Raimundo deixa três feridos, incluindo criança

Acidente foi na tarde desta terça-feira (18) | Foto: Divulgação

Manaus - Três pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito, entre um carro e uma moto, na tarde desta terça-feira (18), na rua Gerônimo Ribeiro, bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. De acordo com informações, o acidente envolveu dois homens e uma criança, de sete anos.

Segundo o subtenente Araújo, da 5º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição foi acionada até o local para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

“A criança estava na garupa da moto com o motociclista, identificado como Natanael Silva Cunhã, de 26 anos. Os dois usavam capacetes e tiveram ferimentos leves. Já Américo Gonçalves de Souza, de 58 anos, que estava no carro, também não teve ferimento grave”.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) do São Raimundo, também na Zona Oeste, para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente. O trânsito já foi restabelecido no local em poucos minutos.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Homem morre em acidente envolvendo carro e moto no bairro Flores