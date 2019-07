Moradores do Viver Melhor ateiam fogo em barricada durante protesto

Na manifestação, pneus foram queimados | Foto: Divulgação

Manaus - Revoltados, moradores do Conjunto Viver Melhor 1, na Zona Norte de Manaus, montaram uma barreira próximo à entrada do conjunto para reivindicar melhores condições de infraestrutura do bairro e também no fornecimento de água e luz. Durante a manifestação, pneus foram queimados e o trânsito interrompido por alguns minutos.

Segundo as informações do sargento Matos, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na ocasião, os moradores teriam contratado uma retroescavadeira para invadir uma área verde no local.

No entanto, uma equipe da Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) apareceu no local no momento da ação e o motorista foi detido e a máquina apreendida. A ação, conforme informou o sargento, gerou revolta na população.

O motorista, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para o 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), naquela região.

A reportagem entrou em contato com as empresas Águas de Manaus e Amazonas Energia que são responsáveis, respectivamente, pelo abastamento de água e fornecimento de energia na capital. Na ocasião, a Águas de Manaus informou que "monitora o sistema de abastecimento da cidade 24h através do Centro de Controle de Operações (CCO) e, no momento, o serviço encontra-se dentro da normalidade no Viver Melhor".

A Amazonas Energia não divulgou um posicionamento até a publicação desta matéria.

