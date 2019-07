Árvores no centro de Manaus recebem cuidados

Manaus - A Prefeitura realizou operação de manejo de árvores localizadas no Centro de Manaus, com o objetivo de retirá-las das proximidades da rede elétrica, além de fazer a retirada de ervas-de-passarinho.

O trabalho teve início na última sexta-feira, 21/6, e se estendeu até o final da manhã deste sábado, 22, nas ruas Ramos Ferreira, entre as avenidas Getúlio Vargas e Epaminondas, e ruas Ferreira Pena, Simon Bolívar e avenida Leonardo Malcher. No total, 91 árvores foram manejadas.

Durante a operação, uma árvore morta foi retirada na rua Simon Bolívar. “O trabalho é preventivo e feito de acordo com um planejamento prévio, envolvendo todos os órgãos ligados à questão da arborização urbana”, afirmou Auzier.

A Semmas é o órgão encarregado de emitir as autorizações para os procedimentos e acompanhar a operação com a finalidade de garantir a integridade das árvores.

As equipes de linha viva da Eletrobras retiram os galhos em contato com a rede, enquanto a Semulsp realiza o recolhimento dos resíduos. Já o Manaustrans fica responsável pelo isolamento do trânsito no trecho trabalhado.

A operação foi executada com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), Manausluz e Eletrobras Amazonas Energia.