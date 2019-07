Escolas do AM recebem 1,2 mil toneladas de merenda

Governo do Amazonas organiza distribuição de alimentos para a merenda das escolas estaduais do Estado | Foto: Divulgação/Seduc

Manaus - O Governo do Amazonas iniciou a distribuição da terceira remessa de itens alimentícios para compor a merenda escolar do ano letivo 2019. A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM) vai enviar cerca de 1,2 mil toneladas de alimentos para as escolas estaduais dos 62 municípios do estado, segundo o secretário de Estado de Educação, Luiz Castro.



Para isso, na última sexta-feira (21), Luiz Castro esteve na Central de Distribuição da Seduc-AM, onde acompanhou o embarque e organização para distribuição dos alimentos com a deputada estadual e presidente da Comissão Especial de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Therezinha Ruiz.

Municípios distantes

Além de Manaus e dos municípios do entorno, a distribuição inclui as cidades localizadas nas oito calhas de rios do Amazonas. As calhas do Purus e Juruá são as que têm os municípios mais distantes, podendo a viagem de envio dos alimentos durar até 50 dias.



Sendo assim, as escolas de maior distância recebem recursos para fazer a compra direta dos itens em caso de atraso segundo o secretário adjunto executivo de Gestão da Seduc-AM, Rômulo Zurra.

Comissão de Educação



Para a deputada Therezinha Ruiz, que foi convidada pelo secretário Luiz Castro a fiscalizar e acompanhar o trabalho na Central de Distribuição, as melhorias no serviço são importantes para a rede pública estadual.

“Enquanto presidente da Comissão de Educação, fico satisfeita com o que vi. As portas estão abertas para nós fazermos nosso trabalho de fiscalizar e o trabalho está sendo feito”, afirmou.

* Com informações da assessoria

