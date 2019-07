Caso Bruno: sumiço dura 11 dias e família organiza protesto em Manaus

O homem está desaparecido desde o dia 13 de junho deste ano | Foto: Divulgação

Manaus - Familiares do autônomo Bruno Vasconcelos de Almeida , de 35 anos, desaparecido há mais de dez dias em Manaus, anunciam manifestação nesta segunda-feira (24) em Manaus. Eles buscam por respostas referente a investigação da polícia sobre o caso.

O ato está marcado para às 16h, na avenida Humberto Calderaro Filho, bairro Aleixo, Zona Sul de Manaus, de acordo com a esposa de Bruno, Jaqueline de Melo.

Bruno foi visto pela última vez, no dia 13 de junho deste ano, usando um camiseta cinza e bermuda nas cores azul e amarelo, quando saiu de casa por volta de meia-noite e meia usando o veículo modelo Peugeot 207 Passion, de cor branca e placas OAN-4D38.

Na madrugada do dia em que desapareceu, câmeras de segurança flagraram o carro do desaparecido sendo usado em uma ação policial no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

Na ocasião, policiais armados aparecem descendo do carro de Bruno e rendem um homem na rua Santa Isabel. Em seguida, os agentes recebem apoio de outros policiais em uma viatura da Polícia Militar do Amazonas.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou nota em que afirma está investigando apenas o desaparecimento de Bruno, e não o uso do veículo dele por policiais militares.

"A PC-AM informa que a Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), responsável pelas investigações de desaparecidos, está investigando apenas o desaparecimento do autônomo", diz a nota. Assista ao vídeo que mostra a ação dos policiais:

| Autor: Divulgação

Ao tomar conhecimento das imagens, a Polícia Militar do Amazonas divulgou nota em que diz ter informado o fato imediatamente à Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Conforme destacou a instituição, um procedimento administrativo deve ser aberto pela Diretoria de Justiça e Disciplina da corporação para a apuração dos fatos.

Nesta segunda (24), após onze dias do desaparecimento de Bruno, Jaqueline de Melo informou com exclusividade ao Portal Em Tempo que a única resposta obtida até o momento sobre o caso é que “as investigações ainda seguem seu curso por parte das polícias Civil e Militar, tendo a previsão de saída de laudo para amanhã (25)”.

Quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro de Bruno, pode entrar em contato com um dos familiares dele pelos números: (92) 3611-2864, (92) 99231-4023 e (92) 99220-0342. Acompanhe a reportagem em vídeo do Portal Em Tempo na manifestação:

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Câmera flagra policiais com carro de motorista desaparecido em Manaus