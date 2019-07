Cadê o Bruno? Em Manaus, familiares e amigos protestam após sumiço

Manaus - “Eu estou cansada, estou fadigada, tudo que eu quero saber é o que aconteceu com o meu marido? Ele é trabalhador, nunca teve uma queixa na delegacia, não usava nada ilícito, pai de família, respeitador e uma pessoa do bem. A polícia foi a última a estar com ele e até agora não se manifestou”, foi o que questionou emocionada Jaqueline de Melo, esposa de Bruno Vasconcelos de Almeida, de 35 anos, desaparecido desde o dia (13) deste mês.

Com faixas e cartazes, amigos de Bruno mostraram indignação com o silêncio da Justiça. | Foto: Suzana Martins/Em Tempo

Familiares de amigos estão desesperados e se reuniram na tarde desta segunda-feira (24), na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, para pedir ajuda para as autoridades.



Segundo Jaqueline, o caso do desaparecimento do marido é um descaso. Ela se queixa que a polícia deu uma resposta rápida para o caso do sargento Luiz Carlos da Silva Costa, mas está ignorando o desaparecimento do marido.

“O sargento não é melhor que o meu marido, para ter uma resposta tão imediata. O Bruno já está desaparecido há 11 dias. Eu não tenho nenhuma resposta do carro e nem do que fizeram com ele”, afirmou a esposa, que não parava de chorar.

No dia (16), foi divulgado nas redes sociais, um vídeo de câmeras de segurança. e que de acordo com Jaqueline, o veículo é do marido.

“Aquele carro é do meu marido e sumiu também. Todo mundo viu e sabe que a polícia teve o último contato com o meu marido. Apareceu bem nítido que os policiais estavam dirigindo o carro do meu marido. Se isso foi uma sentença, eu quero só saber o que eles fizeram com o meu marido. Porque que eles o levaram? Eu não tenho explicação. É o meu direito como esposa”.

Com faixas e cartazes, amigos de Bruno mostraram indignação com o silêncio da Justiça. Bruno tem um filho de seis anos.

Para Simone Santarém, amiga da família, Bruno nunca mostrou atitudes suspeitas. “Ele vivia com o filho, trabalhava o dia todo, fazia faculdade. Ele adorava ficar na minha casa com o meu neto e com o filho, que brincavam juntos antes de ir para a escola. Eu nunca vi uma atitude suspeita dele. Nós queremos justiça. Por favor, cadê eles? Precisamos saber aonde ele está”, questionou Simone.

O Portal Em Tempo procurou a Polícia Militar do Amazonas para se manifestar sobre o caso, mas até a publicação da matéria não houve resposta.

Veja a reportagem feita no local da manifestação





