Moradores denunciam péssima condição de ponte no bairro Parque Dez

Morador arrisca a própria segurança passando pela ponte | Foto: Suzana Martins/Em Tempo

Manaus - Moradores do bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus, denunciaram ao Portal Em Tempo, nesta segunda-feira (24), o descaso público em uma ponte utilizada diariamente pela população. Localizada no final da avenida das Torres, a ponte liga um lado da via ao outro.

De acordo com um morador, que pediu para não ser identificado, a ponte está causando perigo para a sociedade.

“Isso aqui é um perigo. Idosos não atravessam e crianças podem cair. À noite, a gente corre risco de assaltos e ninguém está olhando pela gente”, afirmou o comunitário.

O estudante Luan Silva, de 19 anos, contou que foi espancando e assaltado.

“Eu estava atravessando a ponte, quando os bandidos me renderam e pediram dinheiro. Eu só tinha R$ 5 no meu bolso. Então, eles me baterão muito e depois me jogaram no buraco”, disse Luan. Acompanhe a reportagem em vídeo:

Outra reivindicação que os moradores fizeram foi o pedido para as autoridades instalarem um semáforo para a travessia. Os moradores contaram que os motoristas não respeitam a sinalização horizontal na via.

O Portal Em Tempo entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) para buscar uma solução que beneficie os moradores que atravessa diariamente o trecho usando a ponte. Porém, até a publicação desta matéria não havia respostas.

Segurança

A Polícia Militar, por meio de nota, informou que a área de responsabilidade é da 23 ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que desenvolve diariamente ações de patrulhamento na área.

Conforme a instituição, as equipes realizam regularmente ações de cobertura, por meio do policiamento ostensivo e preventivo, empregando viaturas de duas e quatro rodas, em locais e horários estratégicos, nas principais vias e logradouros públicos daquela região.

A corporação informa que "a população realize os registros das ocorrências nos Distritos Integrados de Polícia (DIP), para que a Polícia Militar possa atingir com maior eficácia as áreas".



A reportagem também procurou a assessoria do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) sobre a reivindicação de instalação de fiscalização vertical, mas não houve respostas do órgão.

Edição: Isac Sharlon

