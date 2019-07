Deputado quer que Estado desentrave BR 319

Manaus - Em Audiência Pública na manhã de segunda-feira, 24, sobre a BR 319, o deputado Adjuto Afonso (PDT), que defende desde o seu primeiro mandato a finalização da rodovia, sugeriu que o governo faça um empréstimo para concretizar a obra. Outra sugestão seria direcionar recurso federal, fruto de contingenciamento da Zona Franca de Manaus (ZFM).

Capacidade de endividamento

"O estado do Amazonas tem capacidade de endividamento, nós emprestamos para o Prosamim, para a Ponte, para a própria AM-070. O estado tem capacidade de investimento e na hora que solicitar o empréstimo, tem que dizer os fins. Cabe à Assembleia, que autoriza o empréstimo, fiscalizar se realmente esse recurso está sendo direcionado para o fim proposto", disse o parlamentar em entrevista.

Contingenciamento

Indagado sobre o fato do governo federal visar um contingenciamento da ZFM, que é recurso federal, e se seria possível remanejar para as obras da BR 319, o deputado Adjuto explicou a viabilidade da situação.

"Com certeza, sim. Esse contingenciamento hoje serve para fazer superávit primário para o governo. O que rege as leis criadas para a Zona Franca de Manaus é que seria interiorizado, então o recurso que aqui fosse auferido, teria que ser distribuído, principalmente para malha vária. A única coisa que os prefeitos têm é a participação do ICMS, que é maior porque se produz aqui e o bolo é dividido igual, mas esse recurso aí é federal. A nossa bancada teria que pressionar e dizer que esse recurso tá sendo auferido aqui, com trabalho dos amazonenses. Por que não esse recurso ser investido aqui? Somos um estado isolado", ressaltou o parlamentar.

