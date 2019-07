Ministro da Infraestrutura confirma pavimentação de trecho da BR 319

Senador Eduardo Braga (foto) recebeu confirmação da pavimentação da BR 319 por parte do ministro da infraestrutura | Foto: Divulgação

Manaus - O senador Eduardo Braga (MDB/AM) recebeu, nesta terça (25), do ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, a informação de que o governo federal tem atuado em duas frentes para acelerar a recuperação da BR-319, que liga as capitais Manaus (AM) e Porto Velho (RO).



Numa delas, o ministério já trabalha no projeto de pavimentação de um trecho de, aproximadamente, 57 quilômetros da rodovia, entre as comunidades Tupana e Igapó-Açú. As obras, segundo o titular da Infraestrutura, começam em 2020.

Outra frente se esforça para finalizar a edição de uma medida provisória que facilite a pavimentação da BR-319 e de uma série de empreendimentos paralisados no país em virtude da falta de licenciamentos ambientais.

“Somos totalmente favoráveis a essa medida provisória. Precisamos ter clareza sobre aquilo que já está previsto na legislação para termos licenciamentos mais céleres”, disse o ministro a Eduardo, durante audiência pública da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado.

Ministro Tarcisio de Freitas | Foto: Divulgação

De acordo com Tarcísio, as equipes das pastas da Infraestrutura e do Meio Ambiente estão empenhadas em concluir todos os itens da matéria para que o presidente Jair Bolsonaro possa anunciá-la em Manaus, durante a primeira reunião de 2019 do Conselho de Administração da Suframa (CAS), prevista para 12 de julho.



“Essa será uma oportunidade importantíssima para o Amazonas e para a Zona Franca de Manaus”, salientou o senador.

BR-307

Na mesma ocasião, o parlamentar agradeceu a atuação rápida e eficiente do ministro para livrar do isolamento os amazonenses que vivem no trecho da BR-307 que compreende a estrada de Camanaus e o distrito de Cucuí, em São Gabriel da Cachoeira. “Eles estavam praticamente ilhados”, disse Eduardo.

Aeroportos

Antes de participar da audiência, Eduardo recebeu representantes do Ministério da Infraestrutura que administram o setor de aviação. Além de cobrar celeridade na tramitação de projetos de modernização dos aeroportos do interior amazonense, ele debateu a possibilidade de liberação de recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac) para execução de obras essenciais como as do aeroporto de Itacoatiara, que permanece fechado desde o ano passado.

Leia mais:

BR 319 - a ligação necessária entre o Amazonas e o Brasil

Ministro da infraestrutura recebe bancada do Amazonas para falar da BR 319

Pavimentação da BR 319 é discutida em fórum na sede do MPF