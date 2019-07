Grave acidente deixa 6 pessoas feridas no bairro São Jorge em Manaus | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Um grave acidente de trânsito deixou seis pessoas feridas na noite desta terça-feira (25), no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. A motorista de um veículo modelo Gol, ao descer a ladeira da rua Vitória Régia, perdeu o controle do carro e invadiu uma casa localizada na rua Ambrósio Ayres. Uma das vítimas foi arrastada pelo carro e está em estado grave.

Corpo de Bombeiros foi chamado para atender à ocorrência | Foto: Raphael Tavares

Um dos ocupantes do veículo, identificado como José Hosanam Bezerra, de 29 anos, foi ferido com um estaca de madeira, que lhe perfurou o tórax. O homem foi transferido em estado grave para um hospital da capital. As outras vítimas, que estavam no veículo, foram identificadas como Rosana Meneses Lima, de 63 anos, Hilda de Deus Régis, de 69 anos, Joana Bezerra, de 48 anos, e Helena Bezerra, de 46 anos.



Homem gravemente ferido foi transferido para um hospital da capital | Foto: Raphael Tavares

A adolescente Giovanna Guimarães Lopes, de 19 anos, foi arrastada pelo veículo e encontra-se internada em estado grave em um hospital. No local, inconsciente, ela chegou a receber atendimento dos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), antes de ser encaminhada à unidade de saúde.



De acordo com os tenente Ubiratan Soares, da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), populares relataram que o carro trafegava com cinco pessoas, quando a motorista tentou estacionar e perdeu o controle. O carro arrastou a vítima Giovanana, e entrou no terreno de uma casa, destruindo a residência parcialmente.

"Por volta das 18h30, assim que ocorreu o acidente, a nossa equipe foi acionada. Chegamos ao local e acionamos o SAMU e bombeiros, tendo em vista a gravidade. Também acionamos a perícia para realizar as investigações do caso. Da residência, ninguém ficou ferido", explicou o tenente.

Feridos foram atendidos por paramédicos do Samu e transferidos para hospitais da capital | Foto: Raphael Tavares

O tenente Marcelo Soares, comandante de socorro do Corpo De Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), esteve no local com as equipes, para resgatar pessoas presas nas ferragens dos veículos.



"Nossa equipe fez a retirada das vítimas. Cinco vítimas estavam dentro do veículo, mas houve a menina que foi arrastada. Os casos mais graves foram da menina e do homem que teve uma pernamanca transfixada no tórax", disse Soares.

Um dos feridos teve um estaca transfixada no tórax | Foto: Raphael Tavares

Ainda conforme os bombeiros, quatro vítimas estavam conscientes e as outras duas foram atendidas inconscientes. O retirada do veículo deve ser feita pelo proprietário, após no trabalho de perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC).



As vítimas foram deslocadas para diversos hospitais da capital como Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, Platão Araújo e 28 de Agosto. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.