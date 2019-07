Cresce a procura por autorização de menores desacompanhados em vôos

A busca pelo documento será ainda maior em virtude da recente alteração promovida no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que elevou de 12 para 16 anos incompletos a idade em que há exigência de autorização judicial | Foto: Divulgação

Manaus - A realização do Festival de Parintins e a proximidade das férias escolares do meio do ano prometem aumentar os pedidos de autorização de viagem de crianças e adolescentes que se deslocam desacompanhados dos pais ou responsáveis.



A busca pelo documento será ainda maior em virtude da recente alteração promovida no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que elevou de 12 para 16 anos incompletos a idade em que há exigência de autorização judicial, nesses casos.

Para fazer frente a esse crescimento de demanda e ampliar a oferta do serviço, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) inaugura nesta terça-feira (25), às 12h30, o Posto de Fiscalização e Autorização de Viagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O serviço vai funcionar no segundo andar do aeroporto.



Atualmente, a emissão do documento é oferecida pelo Tribunal na sede do Juizado, localizado na Av. Desembargador João Machado (antiga Estrada dos Franceses), bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da capital; e, para os casos urgentes, no Plantão Judicial Cível, que funciona das 14h às 18h, no Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, na zona Centro-Sul.

