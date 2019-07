Morre adolescente arrastada por carro desgovernado no bairro São Jorge

Reprodução Facebook

Manaus - "Eu acredito em fadas", essa foi a última postagem pública nas redes sociais da adolescente Giovanna Guimarães Lopes Cristina, de 19 anos, que morreu após ser atingida por um carro em um grave acidente que deixou outros cinco feridos, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, na noite desta terça-feira (25). Giovanna estava na varanda de casa, quando foi arrastada pelo veículo que perdeu o controle.



De acordo com estudante Endrew Guimarães, primo da vítima, também de 19 anos, a adolescente queria cursar faculdade, porém ainda não havia decidido qual curso faria. Ele destaca que a moça tinha como característica, ser muito carinhosa com os familiares e amigos.

Reprodução Facebook

"Convivi com ela durante toda a minha infância, crescemos juntos. É difícil saber dessa notícia trágica, que abalou toda a família. Ela frequentava a igreja, e era uma jovem dedicada", disse o primo.

Giovanna ainda foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, porém não resistiu os ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

O corpo foi removido do necrotério do HPS pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML).

Saiba mais:

O grave acidente de trânsito, que vitimou Giovanna, deixou mais cinco pessoas feridas. A motorista de um veículo modelo Gol, ao descer a ladeira da rua Vitória Régia, perdeu o controle do carro e invadiu uma casa localizada na rua Ambrósio Ayres. Giovanna foi arrastada pelo carro.

Um dos ocupantes do veículo, identificado como José Hosanam Bezerra, de 29 anos, foi ferido com um estaca de madeira, que lhe perfurou o tórax. O homem foi transferido em estado grave para um hospital da capital. As outras vítimas, que estavam no veículo, foram identificadas como Rosana Meneses Lima, de 63 anos, Hilda de Deus Régis, de 69 anos, Joana Bezerra, de 48 anos, e Helena Bezerra, de 46 anos.

Leia mais:

Grave acidente deixa 6 pessoas feridas no bairro São Jorge em Manaus