Escola estadual alia leitura com lazer junto à natureza em Carauari

Manaus- Os alunos da Escola Estadual São José, em Carauari, estão cultivando hábitos que incluem a natureza. Saindo das salas de aula para as margens da Estrada do Gavião, os estudantes têm o aproveitado o projeto "Piquenique Literário", que une o estímulo à leitura, a colaboração e o lazer junto à natureza, para sair da rotina.

A gestora da instituição de ensino, Francineide Benevides, contou que o projeto acontece uma vez por semestre desde 2017 e é uma das iniciativas mais queridas pelos estudantes: além da contação de histórias, há a ginástica laboral e um lanche colaborativo, entre outras atividades lúdicas.

“O Piquenique é uma atividade diferenciada e extraclasse que objetiva estimular e despertar o gosto pela leitura. Durante a realização do projeto, as crianças (de seis a 10 anos) ouvem histórias infantis, contadas pelos educadores, e participam do concurso de Melhor Leitura, mediado pelos professores da Escola”, assinalou Francineide.

Atividade conjunta

O "Piquenique Literário" reúne todo o corpo docente e discente da escola da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM) em Carauari: 118 alunos do turno Matutino e 120 do Vespertino, a gestora, pedagogo e todos os professores acompanham o projeto do Ensino Fundamental I.

Como acontece durante um turno de estudo completo, os pais são comunicados sobre a atividade antecipadamente (data, hora e local) e é solicitado um lanche para as crianças, além de água. O projeto também recebe o apoio do transporte escolar, que levou os estudantes, de todas as turmas, da escola estadual até o Sítio.

“No local, preparamos um lanche para todos, inclusive aqueles alunos que infelizmente não levam nada. Também temos uma lona e montamos um painel para ilustrar o momento. O professor de Educação Física realiza ginástica laboral com as crianças enquanto preparamos o ambiente. Tudo é feito em conjunto e é por isso funciona há anos”, salientou a gestora.

