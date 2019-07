Bazar da Rayana realiza promoções e ação solidária no bairro Alvorada

Bazar da Rayana acontecerá no próximo sábado no bairro Alvorada | Foto: Divulgação

Manaus - O Bazar da Rayana, em ação solidária ao Abrigo Nacer, que acolhe crianças e adolescentes em situação de risco, acontecerá no próximo sábado (29), de 7h às 14h30h, na Unidade I do Ginásio João Paulo VI, avenida B, Esquina com rua 8, bairro Alvorada 1, ao lado do Lanche do Jacaré. Para ajudar ao abrigo, o evento fará arrecadação de fraldas descartáveis e produtos de higiene infantil.

De acordo com a assessoria, o bazar contará com 50 stands, com ofertas de roupas, calçados, bijuterias, brinquedos, artesanato, semi joias, maquiagens e acessórios, com preços que vão de R$,199 até R$70. Os stands aceitam cartões de crédito e débito.

Além das ofertas de produtos, o bazar também oferecerá sorteios de brindes e cestas básicas. A entrada é gratuita.

Mais informações: 98119-1979

