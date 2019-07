Saiba o estado de saúde dos PMs feridos em acidente de trânsito

Manaus - Os dois policiais feridos no acidente de trânsito no fim da manhã desta sexta-feira (28) tiveram o estado de saúde divulgados pela Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) na tarde de hoje. Conforme a instituição, o 2° tenente PM Francisco Nascimento da Silva Neto e o cabo PM Adriano da Silva e Silva, que estavam em deslocamento para atender uma ocorrência no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus, são submetidos aos atendimento de urgência.

A dupla estava em uma viatura da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que se envolveu em um acidente de trânsito com um caminhão de transporte de carga.

Devido à gravidade do acidente, um helicóptero do Departamento de Operações Aéreas (DIOA), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), foi acionado para levar o tenente F. Neto ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste.



Em nota, a PM-AM informou que "a equipe do serviço social está no hospital, no setor de Politrauma, acompanhando os primeiros procedimentos aos feridos".



Conforme a equipe, o tenente Francisco Nascimento da Silva Neto encontra-se no Politrauma entubado a pedido do médico neurologista para realização de exames de tomografia.

“Ele está reagindo bem, coração com batimentos normais”, destacou a PM-AM em nota.

Ainda segundo a instituição, o cabo Adriano da Silva e Silva encontra-se na mesma unidade, onde chegou com apoio de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a nota, o estado de saúde do cabo é estável, está consciente, porém com várias escoriações pelo corpo. No entanto, o servidor foi submetido a exames de tórax, pulmão e rins, e não apresentou nenhuma gravidade.

“Foram solicitados exames ortopédicos para verificar se há alguma fratura”, comunicou a PM-AM em nota.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Em Manaus, helicóptero é usado no resgate de PMs feridos em acidente