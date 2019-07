Wilson Lima inaugura Posto de Atendimento da Afeam em Parintins

Durante o evento, Wilson Lima anunciou ainda investimento de R$ 500 mil para a Feira de Exposição Agropecuária de Parintins, que deverá ser realizada nos últimos meses deste ano. | Foto: Divulgação/Secom

Parintins - Para abrir a agenda no primeiro dia do Festival Folclórico de Parintins, o governador Wilson Lima inaugurou, na manhã desta sexta-feira (28/06), o Posto de Atendimento da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) no município (a 369 quilômetros de Manaus), beneficiando 76 empreendedores com concessões de crédito de até R$ 2 mil, por meio do Programa Crédito Solidário. A ação, com recursos totais de R$ 149 mil, foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Afeam, Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Durante o evento, Wilson Lima anunciou ainda investimento de R$ 500 mil para a Feira de Exposição Agropecuária de Parintins, que deverá ser realizada nos últimos meses deste ano.

Para o governador, a entrega do Posto da Afeam marca um compromisso com a população do município, que vai além da realização do Festival Folclórico.

“Esse é um governo presente, que está participando efetivamente da vida das pessoas e que tem um compromisso muito grande com o interior. Temos uma festa grandiosa em Parintins, e essa é uma oportunidade para continuarmos trazendo serviço, geração de emprego e renda. No momento em que o Governo do Estado implementa serviços e melhora atendimento na área de Saúde, na Educação, ele está facilitando a geração de emprego e renda”, disse.

A microempresária Juliana Paiva tem uma loja de confecções na Ilha e, com o primeiro financiamento, vai poder ampliar a aquisição das mercadorias. “Fiquei muito feliz em saber que agora temos uma Afeam aqui perto da gente com a qual podermos contar para crescer. Eu quero crescer e ter a minha loja, a loja dos meus sonhos, com roupas e bolsas de marca. Vou pagar direitinho para pegar o próximo financiamento, porque eu quero crescer mais”, disse ela.

De acordo com o diretor presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, a Agência estará presente em Parintins o ano todo e nos municípios adjacentes, como Barreirinha, Nhamundá e Boa Vista do Ramos. “Todos os empreendedores podem nos procurar para a concessão de crédito e de treinamentos, em parceria com o Sebrae, além dos demais serviços que a Afeam oferece para todos os setores da economia”, disse ele.

Nesta ação do Programa Crédito Solidário em Parintins, a secretária executiva do FPS, Kathlen Santos, explicou que a captação de clientes foi realizada em parceria com a Sejusc, e beneficiou prioritariamente um grupo de mulheres empreendedoras.

“Em parceria com a Sejusc, fizemos a captação de um grupo de mulheres que a Secretaria já atende e os demais moradores do município. O FPS fez o cadastro dos beneficiados e a Afeam, a aprovação do financiamento”, explica.



O Crédito Solidário é uma linha de financiamento que vai de R$ 200 a R$ 2 mil, direcionados a micro e pequenos empreendedores, possibilitando investimentos seguros para estimular o trabalho, seja formal ou informal.

O Posto de Atendimento da Afeam está instalado no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), em parceria com a Sejusc, funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

