PM envolvidos em acidente melhoram, mas seguem internados

A viatura onde os policiais estavam, colidiu frontalmente com um caminhão na BR 319, no Distrito Industrial | Foto: Josemar Antunes

Manaus - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP) divulgou na tarde desde sábado (29) o estado de saúde dos policiais militares vítimas de um acidente de trânsito ocorrido na manhã de sexta-feira (28). A viatura onde os policiais estavam, colidiu frontalmente com um caminhão na BR 319, no Distrito Industrial, no momento em que a equipe de deslocava para atender de uma ocorrência policial.

O soldado Adriano Silva da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi levado ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio com apoio de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele chegou a unidade com escoriações pelo corpo e passou exames no tórax, pulmão e rins, sem apresentar lesões graves.

De acordo com o boletim médico, o soldado está com o quadro de saúde estável, internado na enfermaria do hospital, mas sem previsão de alta.

A outra vítima do acidente, o supervisor de área, tenente Francisco Neto, foi conduzido ao hospital pela equipe aeromedica do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa) da Secretaria de Segurança Pública (SSP) em estado grave, mas já apresenta quadro de saúde estável e reativo.

Segundo nota da SSP, o tenente permanece sedado e deve passar por uma tomografia ainda neste sábado. O agente segue sem previsão de alta hospitalar.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Em Manaus, helicóptero é usado no resgate de PMs feridos em acidente