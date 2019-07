Encontrados corpos de crianças desaparecidas em naufrágio no AM

O naufrágio aconteceu no último dia (19), a mãe das crianças também faleceu | Foto: Divulgação

Carauari - Os corpos dos irmãos Luiz Arthur Soares Barbosa, de dois anos, e João Lucas Soares Barbosa de três anos, desaparecidos após naufrágio no rio Juruá , foram encontrados neste sábado (29). Os dois estavam desaparecidos desde o dia (19), após o barco de grande porte, em que eles estavam, junto com a mãe, Camila Nascimento Soares Barbosa, bater em um tronco de árvore e naufragar, no município de Carauari, interior do Amazonas. A informação foi confirmada pela Prefeitura daquele município.

De acordo com o prefeito do município, Bruno Ramalho, populares retiravam cargas da embarcação "Cidade de Carauari", quando encontraram os irmãos, neste sábado (29).

“Os dois meninos estavam presos dentro do refeitório. Como a carga pressionava a porta, ela ficou fechada e isso dificultou ao acesso. A equipe do Corpo de Bombeiros não conseguiu mexer na carga, porém ontem, como populares entraram na sala, as crianças foram encontradas”, disse Bruno.

O translado dos corpos deve acontecer nesta segunda-feira (1º) para Manaus e será encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde passará por exames de DNA para reconhecimento. Após o procedimento, os corpos serão entregues aos familiares, para velório.

Leia mais:



Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no WhatsApp. Clique aqui!:

Embarcação de transporte de passageiros naufraga em Carauari, no Amazonas

Bombeiros encontram três corpos de vítimas de naufrágio no AM Buscas por desaparecidos de naufrágio em Carauari continuam

Buscas por crianças desaparecidas em naufrágio são encerradas