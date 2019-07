Em Manaus, grave acidente entre carro e moto deixa 2 mulheres feridas

Uma das mulheres gravemente ferida foi transferida para o Hospital João Lúcio | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um grave acidente de carro envolvendo uma moto e um veículo Renault deixou duas mulheres gravemente feridas na tarde deste domingo (30), por volta de 15h, no bairro João Paulo 2, Zona Leste de Manaus.



A moto era conduzida por uma mulher, que também levava uma passageira na garupa. De acordo com testemunhas, ambas estavam sem capacetes.

Segundo testemunhas as duas mulheres deram entrada no Hospital e Pronto Socorro HPS Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo com ferimentos graves no corpo e no rosto, porém uma delas, identificada como Verônica Pereira de Souza, de 33 anos, precisou ser transferida para o Pronto Socorro João Lúcio, no bairro Coroado.

O dono do carro envolvido no acidente prestou assistência às vítimas e conduziu as mulheres até o hospital para os primeiros socorros. Ele alegou não ser o culpado pelo acidente.

Segundo os familiares que aguardavam informações na porta do hospital, não é a primeira vez que alertam às vítimas sobre o uso do capacete. "Toda vez falamos sobre o uso do capacete, mas não nos deram ouvidos", disse um dos familiares.

Leia mais:

Receba notícias do EM TEMPO pelo WhatsApp- clique aqui

Criança tem mão dilacerada em Shopping de Manaus

Encontrados corpos de crianças desaparecidas em naufrágio de Manaus