Vídeo: Motorista morre ao capotar carro na Avenida das Torres

O acidente aconteceu por volta de 1h30 | Foto: Divulgação

Manaus - O motorista João Maurício de Oliveira Rodrigues, de 36 anos, morreu, após grave acidente de trânsito, na madrugada desta segunda-feira (1°), na avenida Governador José Lindoso, mais conhecida como "Avenida das Torres", no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Na ocasião, uma mulher ficou gravemente ferida.

Segundo informações da polícia, por meio de registros no Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), o acidente aconteceu por volta de 1h30, envolvendo um carro modelo UP, de cor branca e placas não divulgadas. João Maurício, que conduzia o automóvel, perdeu a direção, bateu em uma árvore do canteiro central e capotou o veículo na via.

Avenida das Torres | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Com o impacto, o motorista ficou preso nas ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para resgatar as vítimas.

Durante os trabalhos de resgate, João Maurício não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte da cidade.

A namorada da vítima, identificada como Carla C. do N. L., de 22 anos, após receber atendimento, foi conduzida para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste da capital.

O motorista ficou preso nas ferragens | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Testemunhas afirmaram para a polícia que o veículo estava disputando um "racha" com mais três carros. Após sair da pista, no sentido Centro-bairro, o automóvel capotou e ficou de rodas para cima.

No local do acidente foram encontradas garrafas de energéticos. O produto é geralmente usado para conter sonolência, mas algumas pessoas misturam com bebidas alcoólicas.

A reportagem esteve nas primeiras horas da manhã de hoje (1°) no IML para falar com os familiares de João Maurício, mas nenhum foi encontrado para comentar sobre o acidente.

O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade Nova, Zona Norte. A Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) deve investigar as causas do acidente.

Edição: Isac Sharlon

Veja reportagem da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Mei Shapiama/TV Em Tempo

Leia mais:

Saiba o estado de saúde dos PMs feridos em acidente de trânsito

Dois acidentes de trânsito são registrados neste sábado (2), em Manaus