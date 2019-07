Quitinete é destruída por incêndio na Compensa

Todos os objetos da casa foram destruídos pelo fogo. As chamas assustaram os moradores do andar superior do imóvel. | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Um incêndio de média proporção atingiu uma quitinete, localizada na rua Bom Jardim, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, na noite desta terça-feira (2). Não houve vítimas. Todos os objetos da casa foram destruídos pelo fogo. As chamas assustaram os moradores do andar superior do imóvel.



De acordo com M. Barroso, subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), uma viatura de combate a incêndio e uma de resgate foram acionados para a o local, localizado em um beco estreito. Como houve queima da fiação, a região estava às escuras.

"Nossa equipe chegou ao local e deu pronta resposta no combate as chamas e agora faz o trabalho de rescaldo do ambiente. Vamos verificar se a quitinete que fica no andar de cima do imóvel, foi danificada de alguma forma", explicou o subtenente.

Conforme populares, o superaquecimento da fiação elétrica do imóvel pode ter causado o curto circuito que causou o incêndio | Foto: Raphael Tavares

Conforme populares, o superaquecimento da fiação elétrica do imóvel pode ter causado o curto circuito que causou o incêndio, que logo se propagou. Todo os objetos da casa como cama, ventilador e outros eletrodomésticos foram queimados.



De acordo com a moradora Daniele Santos, após ver a fumaça, ela acionou os bombeiros e os policiais da 8a Companhia Interativa Comunitária (Cicom). "Estávamos eu e meu marido parados na entrada do beco, quando sentimos o cheiro de queimado, ao olhar para trás vimos bastante fumaça. Meu esposo pegou uma escada e abriu a janela, quando viu as chamas, corremos desesperados para tentar apagar, mas já era tarde", contou.