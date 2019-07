Rua esburacada no bairro Cidade Nova tira a tranquilidade de moradores

De acordo com o residente, há mais de dois anos que os moradores enfrentam dificuldades de mobilidade urbana | Foto: Leonardo Mota

Manaus - A atual situação da rua Coronel Raimundo Cunha, localizada no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, tem tirado a tranquilidade dos moradores da área. Um eletrotécnico de 56 aos, que preferiu não se identificar, disse ao Portal Em Tempo, nesta quinta-feira (4), que a via esburacada ainda não recebeu assistência do poder público e que o estado da rua piora em períodos de chuva.

De acordo com Raimundo, há mais de dois anos que os moradores enfrentam dificuldades de mobilidade urbana. Ele disse ainda que a falta de pavimentação do local prejudica o acesso dos veículos na área, como caminhões de coleta de lixo. "Nós nem chamamos mais de rua, dizemos que isso é um ramal. Solicitamos das autoridades a resolução desses problemas", afirmou o homem.

O morador também frisou que os estudantes da rede pública das proximidades do local são prejudicados | Foto: Leonardo Mota

O morador também frisou que os estudantes da rede pública das proximidades do local são prejudicados e a população tem a sua integridade física posta em riscos. “A ambulância que passou há pouco tempo, trafegou com muita dificuldade. Qualquer veículo que ultrapasse 60 quilômetros por hora pode atolar e ficar por aqui mesmo. Corre o risco, inclusive, dos pedestres caírem dentro dos buracos”, concluiu o morador.



Resposta

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) disse ao Portal Em Tempo que atua no da bairro Cidade Nova por meio das ações do programa requalifica em diversas vias. “A intervenção na comunidade vai atingir 5,3km. A via reclamada está na programação das equipes para ser atendida conforme o andamento dos trabalhos”, disse a Secretaria em Nota.



