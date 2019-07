Após cirurgia, juiz ferido em acidente na BR-174 continua em Boa Vista

O carro perdeu o controle após realizar um curva | Foto: Divulgação





Boa Vista – Após sofrer um acidente de trânsito na BR-174, o juiz Rildo Cordeiro Rodrigues, titular da 15ª Vara da Justiça do Trabalho no Amazonas, apresentou melhoras no quadro de saúde. Segundo a família, o magistrado passou por uma cirurgia na coluna vertebral e o procedimento foi um sucesso.

Rildo está há 15 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed de Boa Vista, em Roraima, desde que se envolveu em um acidente de trânsito no dia 21 de junho deste ano, quando o veículo em que dirigia capotou na rodovia federal que liga Manaus a Boa Vista.



De acordo com o último boletim médico, os drenos foram retirados do paciente. O magistrado não está fazendo uso de sedativos e já está realizando alguns movimentos com o corpo. O paciente também iniciou dieta pastosa em função da cirurgia no intestino.

Segundo informações repassadas ao Portal Em Tempo pelo irmão da vítima, Ranieri Cordeiro, não há previsão de retorno para Manaus. “Por mais que a recuperação seja rápida, ele ainda está muito fraco”, contou.

Ranieri também confirmou que era o próprio irmão quem estava dirigindo o veículo no dia do acidente. “A gente ainda não sabe detalhes do acidente, mas era ele quem estava na direção do carro. Agora esperamos que ele saia logo dessa para voltar para casa para junto da família”, conclui.

Relembre o caso



O juiz sofreu um grave acidente de trânsito em um carro particular, na tarde do dia 20, no km 387 da rodovia federal BR-174, estrada que liga Manaus a Boa Vista, no dia 21 do mês passado. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Rorainópolis (município distante 298 km de Boa Vista), onde passou por uma cirurgia e, posteriormente, foi transferido para o Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista.

Na ocasião, dois dias após o acidente, segundo Ranieri Cordeiro, foi realizada uma tomografia computadorizada no crânio do juiz, em que apresentou normalidade, porém “outros exames indicaram líquido nos dois pulmões, que serão drenados. Apareceu, também, uma fratura simples e uma na vértebra, mas nada grave”, afirmou Cordeiro.

Segundo testemunhas, o carro em que o juiz estava tentou realizar uma curva fechada, porém a velocidade atingida contribuiu para o capotamento.

Edição: Isac Sharlon

