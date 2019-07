Defensoria convoca aprovados em estágio em Direito

Manaus - A Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) divulgou nesta sexta-feira (05/07), o edital com a lista final dos 55 aprovados no processo seletivo para estágio em Direito. O edital está disponível no site da Defensoria www.defensoria.am.def.br

Os aprovados devem comparecer à Coordenadoria de Estágio, no período de 8 a 12 de julho, das 9h às 13h, na Casa da Cidadania, nº 7, no conjunto Celetramazon, rua Celetra, 2, bairro Adrianópolis, zona centro-sul.

Documentos

Eles deverão apresentar duas fotos 3x4, declaração de matrícula emitida pela instituição de ensino (original e cópia); certidão de antecedentes criminais estadual e federal; currículo; além de carteira de identidade e CPF, cartão Bradesco e comprovante de residência.

É a segunda vez em dois meses que a Defensoria doa alimentos ao Lar da Dona Val. O abrigo acolhe 67 jovens, entre crianças e adolescentes, além de oito recém-nascidos, no cenário atual. | Foto: Divulgação

Ação Social

Na ocasião, 408 pacotes e latas de leite arrecadados pela Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam), como inscrição no processo seletivo, foram entregues à Casa do Idoso São Vicente de Paulo, no bairro São Raimundo, e ao Lar da Dona Val, localizado no bairro Lírio do Vale 1.

De acordo com a diretora adjunta da Esudpam, Andrezza Silva de Souza, o engajamento em causas sociais faz parte da missão da Defensoria. | Foto: Divulgação

O Lar da Dona Val, localizado na avenida Laguna, nº 26, no bairro Lírio do Vale 1, está aberto para receber doações. Os itens de maior necessidade são leite, alimentos não perecíveis, produtos e higiene e limpeza.

