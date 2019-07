Obras de recapeamento da prefeitura avançam e chegam a 35 quilômetros

Manaus - As obras de recapeamento do “Programa de Requalificação Urbana de Manaus - Requalifica” avançam em toda a cidade e alcançam 35 quilômetros de vias. Ao todo, os serviços da Prefeitura de Manaus já passaram por dez bairros e, nesta semana, estão sendo intensificados no Nova Esperança, zona Centro-Oeste. A expetativa é que neste lote do programa sejam beneficiadas 80 vias, somente na primeira fase.

“As ações de recapeamento são apenas uma parte do nosso pacote de obras em homenagem aos 350 anos de Manaus. Já em execução temos a recuperação das ruas do Distrito Industrial, a construção do Complexo Viário Roberto Campos na Constantino Nery, além das obras de restauro do Pavilhão Universal e da Biblioteca Municipal. E, em breve, abriremos outras frentes nas áreas de saúde e educação”, disse o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

As obras de recapeamento do “Programa de Requalificação Urbana de Manaus - Requalifica” avançam em toda a cidade e alcançam 35 quilômetros de vias. | Foto: Alex Pazuello / Semcom

Em melhorias viárias, os trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) acontecem, simultaneamente, em outros bairros da capital, conforme explicou o secretário da pasta, Kelton Aguiar. “Nós estamos tendo muito êxito com o programa, alcançando esses 35 quilômetros de via recapeadas. Nosso intuito é chegar o mais rápido possível em 90 quilômetros de via recuperadas, para atingir a meta dessa primeira fase do programa, que foi dividido em quatro lotes”, detalhou.



No bairro Nova Esperança, foram atendidas as ruas 5, 3 e rua Y, que liga ao bairro Alvorada. “Toda essa via é um corredor por onde passam muitos carros e veículos do transporte coletivo. São ruas em que sempre tínhamos complicações e que, agora, recebem a aplicação do binder junto com o acabamento em CBUQ”, comentou Aguiar, destacando as etapas técnicas do recapeamento.

Moradora da área, Dalva Morena, 34, autônoma, ressaltou a satisfação em ver sua via recuperada. “Eu moro no Nova Esperança há 25 anos e faz muito tempo que nós estávamos esperando uma atenção como essa para nossa rua. A gente se sente valorizado e fica aqui os nossos parabéns às equipes que estão fazendo esse lindo trabalho”, comentou.

Por onde passam, as obras do Requalifica também são acompanhadas pelos servidores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), que fazem a capinação e varrição, entre outras ações, nas ruas atendidas pelo programa.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Banco do Brasil diz que imóveis invadidos em Tefé serão desocupados