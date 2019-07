Saiba como adotar ou castrar seu bichinho de estimação em Manaus

Em Manaus, são quase 300 mil animais abandonados, sujos e com medo | Foto: Divulgação/Rede Social

Manaus - Uma relação de amor, que ninguém resiste: lambids e carinhos são distribuídos de graça pelos amigos de quatro patas, mais conhecidos como (Pets) e não importa se são cachorros ou gatos, tudo o que querem é um lar e uma família. Mas, nem todos os peludinhos têm a oportunidade e ser retirado das ruas da cidade. Em Manaus, conforme estimativa da Organização Não Governamental "Anjos de Rua Manaus", são quase 300 mil animais abandonados, sujos e com medo.

Pensando nisso, a fisioterapeuta Ana Castelo Branco, de 23 anos, moradora do bairro Flores, na Zona Centro-Sul da capital amazonense, criou com amor a página no Facebook e Instagram intitulada “Adoção Manaus”. Atualmente o projeto conta com quase sete mil seguidores e tem como objetivo principal a divulgação de animais domésticos disponíveis para adoção. Ana conta que já conseguiu promover a adoção de mais de 300 animais.



“A ideia da página surgiu em 2015, quando senti a necessidade de ajudar os animais de alguma forma, pois acompanho o trabalho de várias ONGs, inclusive já fui voluntária, mas gostaria de estar à frente de um projeto. Me inspirei também no trabalho de vários protetores de animais e resolvi criar algo que estivesse ao meu alcance no momento”, justificou a fisioterapeuta.



De acordo com Ana, a prioridade é aumentar a visibilidade dos casos de animais abandonados, sensibilizar pessoas, conscientizar em relação aos maus-tratos e fazer com que o maior número de animais consiga um lar. “No início eu compartilhava postagens de ONGs e protetores de animais para ajudar na divulgação dos animais. Com o tempo, as pessoas começaram a procurar a página e pedir para que eu divulgasse casos de abandono nos bairros e situações parecidas, e assim é até hoje”, afirmou.

Além de receber inúmeros pedidos de divulgação todos os dias, a página “Adoção Manaus” tira dúvidas sobre cuidados com animais recém-nascidos e ainda é um importante canal para a divulgação de denúncias e também de eventos de adoção de ONGs. A idealizadora do projeto salienta que não há parcerias com a iniciativa privada, sendo tudo realizado sem fins lucrativos.

“Considero voluntários todos aqueles que se oferecem para divulgar minhas postagens, e também os que adotam os animais postados na página. Felizmente tenho um público bem fiel, que é formado por pessoas que realmente amam os animais. Há casos de pessoas que pedem doações de ração, medicamentos e até ajuda financeira para realizar exames e outros procedimentos. Na maioria das vezes, a página consegue ajudar, por meio da divulgação. Ultimamente, as pessoas estão se preocupando cada vez mais com os animais”, destacou a fisioterapeuta.

Ana diz que, com o passar dos anos, vem notando que as pessoas estão se preocupando e criando compaixão com os animais. “Muitas dessas pessoas moram em locais pequenos ou pagam aluguel, mas, mesmo assim, resolvem pegar um animal abandonado das ruas e cuidar até que sejam adotados”. Para concluir, a fisioterapeuta ressalta que todos os animais, antes de serem entregues para a nova família, são vermifugados.

ONG 'Anjos de Rua Manaus'

Com um diferencial sobre as ONGs já existentes na capital amazonense, a ONG "Anjos de Rua Manaus”, localizada na travessa Ouroeste do conjunto Jardim Paulista, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da capital, atua no trabalho especializado de castração de animais, além de realizar feiras de adoção e ações para melhorar a qualidade de vida de animais domésticos abandonados.

De acordo com o arquiteto e presidente da ONG, Kennedy Marques, a atividade principal do projeto é o controle da população animal. “Nós somos a única ONG autorizada pelo Conselho de Medicina Veterinário e licenciada pelo Departamento de Vigilância em Saúde do Amazonas (Devisa), para ter um centro cirúrgico de castração feito diretamente por uma ONG não intermediado por clínica.



Já estamos com esse projeto há um ano e já castramos milhares de animais”, declarou Marques, acrescentando que "o projeto ainda não temos uma sede fixa (canil), com isso os animais ficam nas casas dos nossos voluntários".

Enquanto isso, segundo ele, o projeto dá o suporte veterinário, além de apoio e orientação, junto com a vermifugação, vacina, castração e treinamento de adaptação para tornar o animal apto para adoção.

Na intenção de melhorar a qualidade de vida dos animais, Kennedy começou a fabricar cadeiras de rodas especiais. Segundo ele, o projeto "é um trabalho desenvolvido para cães especiais”.



Castração

Segundo a ONG Anjos de Rua Manaus, há mais de 300 mil animais domésticos perambulando pelas ruas da cidade, fruto do descaso da população. Sem ajuda do governo ou prefeitura os trabalhos desenvolvidos pela ONG são financiados pelas próprias pessoas que procuram o centro cirúrgico. “Nós cobramos uma taxa de serviços prestados que não é cara e assim mantemos todo o funcionamento e pagamento dos veterinários. Também realizamos rifas”, complementou Kennedy.



Diariamente, a ONG recebe aproximadamente 150 mensagens de pessoas, que pedem informações gerais dos animais.

Na página oficial da Anjos de Rua Manaus é possível visualizar os trabalhos desenvolvidos pelos voluntários. Quem tiver interesse em castrar o amiguinho felino ou canino, pode contar com o agendamento no Sistema Online.

Pré castração

Antes da cirurgia, o animal deve estar apto para a operação, estando bem de saúde, livre de pulgas e carrapatos. O tutor, então, é orientado a garantir a devida restrição hídrica do pet de no mínimo seis horas e alimentação de no mínimo 12 horas. Em casos de cadelas ou gatas, não devem estar no cio.

Como acessar

Marques orienta que, primeiramente, os tutores leiam as informações na página inicial para, em seguida, iniciar o agendamento no Sistema “Agendaí ONG Anjos de Rua”. O cadastro requer nome completo, endereço, e-mail e número do telefone celular do tutor do animal. Após a etapa, é preciso acessar o e-mail informado para confirmar o agendamento.

O sistema apresenta uma agenda mensal de vagas para castração, no horário das 7h30 às 15h00. Você também pode acompanhar a ONG Anjos de Rua Manaus no Facebook e Instagram ou enviar uma mensagem para o WhatsApp nos números (92) 99136-3600, (92) 99134-1688 e (92) 99350-7361.

