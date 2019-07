Pedreiro desaparece após sair de casa em busca de tratamento em UBS

O desaparecido trajava uma blusa branca, sandálias e bermuda nas cores preta e branca, quando foi visto pela última vez | Foto: Divulgação/Família

Manaus - Familiares do pedreiro Francisco Edilamar Martins, de 48 anos, estão em busca de informações sobre o paradeiro dele. O homem está desaparecido desde a última segunda-feira (8). Segundo informações da dona de casa Rafaella Costa, de 28 anos, Francisco foi visto pela última vez por volta das 8h da manhã, ao sair da residência em que mora, localizada na rua das Palmacias, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, para realizar um curativo na Unidade Básica de Saúde (USB) Gebes Medeiros, localizada no mesmo bairro.

Na ocasião, o desaparecido trajava uma blusa branca, sandálias e bermuda nas cores preta e branca. Rafaella relatou ao Portal Em Tempo que Francisco possui uma tatuagem no corpo.

“Antes de sair, ele avisou que estava indo fazer o curativo. Ele também possui uma tatuagem muito antiga no braço direito, um círculo com uma lua dentro, que pode ajudar na identificação”, concluiu a dona de casa.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Francisco pode entrar em contato com a família pelos telefones: (92) 98438-0732 ou (92) 99126-2813, falar com Alexandre Santos (sobrinho) e Vânia Martins (irmã).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no WhatsApp. Clique aqui!:

Em 6 anos, polícia registra mais de 23 mil desaparecidos no AM

Em um mês, mais de 17 pessoas desaparecem misteriosamente no AM