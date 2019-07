Ministro alemão visita Amazonas e elogia projetos ambientais no Estado

| Foto:

Manaus -O ministro de Cooperação Econômica da Alemanha, Gerd Muller, visitou a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, nesta quinta-feira (11), acompanhado do secretário estadual do Meio Ambiente, Eduardo Taveira. No local, o ministro conheceu projetos apoiados pela Alemanha por meio do Fundo Amazônia e do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa) na Unidade de Conservação (UC) gerenciada pelo Governo do Estado.



A visita ocorreu em Tumbira, uma das 19 comunidades da RDS do Rio Negro, localizada no município de Iranduba, a 80 km de Manaus.

A visita ocorreu em Tumbira, uma das 19 comunidades da RDS do Rio Negro, localizada no município de Iranduba, a 80 km de Manaus. Foram apresentadas iniciativas na área de geração de renda sustentável, por meio do turismo de base comunitária, artesanato e manejo florestal, e de empoderamento comunitário e gestão territorial.

Para o ministro, o trabalho realizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e parceiros na RDS do Rio Negro contribui para a política alemã de proteção da floresta e dos povos.

Muller ressaltou ainda o interesse em continuar investindo em ações para o desenvolvimento sustentável na Amazônia.

" Estou muito impressionado com o que estão realizando aqui. O trabalho é exemplar na proteção da floresta e na preservação dos direitos dos povos tradicionais, e este é um grande objetivo da nossa política. O Fundo Amazônia contribui muito para isso e nós queremos continuar o trabalho, talvez com alguns ajustes que possivelmente serão necessários”, destacou o ministro alemão. " Gerd Muller,, Ministro de Cooperação Econômica da Alemanha

O secretário da Sema, Eduardo Taveira, salientou que a agenda no Amazonas consolida a missão iniciada com o governador Wilson Lima, em Brasília, que contou com reuniões com o governo alemão e também com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com o ministro do Meio Ambiente brasileiro, Ricardo Salles.

" “A vinda do ministro consolida esta ida a Brasília, entendendo a necessidade de melhorias no Fundo Amazônia, mas deixando a mensagem de que é super importante para o Estado a parceria tanto com o governo alemão como também com o governo da Noruega, que é o maior doador do Fundo Amazônia. Recebemos apoio também por meio do programa Arpa, que tem sido fundamental para que a gente possa não só implementar unidades de conservação mas torná-las efetivas para as comunidades, seguindo a determinação do governador Wilson Lima de desenvolver e preservar, ao invés de trabalhar os dois fatores em âmbitos separados”, afirmou Taveira. " Eduardo Taveira, Secretária da Sema

Parceria mudou realidade local

O presidente da Associação de Comunidades Sustentáveis (ACS) Rio Negro, Sebastião Brito, destacou que a parceria entre Alemanha e Brasil é importante para fortalecimento da gestão comunitária e melhoria da qualidade de vida na RDS.

" “A gente não consegue fazer nada só e precisamos destas parcerias entre as comunidades, associação e o Estado, que tem uma política pública voltada para unidades de conservação. Antes a gente trabalhava com madeira, mas era extração ilegal. Hoje temos 14 planos de manejo licenciados, pensando na sustentabilidade e nos preocupando sempre com o amanhã. As comunidades hoje tiram seu sustento da madeira, do artesanato, da pesca, do turismo e da agricultura”, disse. " Sebastião Brito, O presidente da Associação de Comunidades Sustentáveis (ACS) Rio Negro

