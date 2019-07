Em Manaus, caminhão desgovernado gera prejuízo em carros e casa

Manaus - Um caminhão baú desgovernado destruiu dois carros e parte do telhado de um lanche, na manhã desta sexta-feira (12). O acidente aconteceu por volta das 8h30 na rua Itacoatiara do bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus. Na ocasião, não houve feridos.

Ao Portal Em Tempo, a professora Luiza Brandão, de 56 anos, disse que o carro dela, modelo Onix, de cor laranja, e placas OAO-19**, estava estacionado em frente da residência em que ela mora, quando o caminhão baú desceu a ladeira desgovernado.

O caminhão baú ainda arrastou e imprensou outro carro, modelo Corsa Classic, de cor prata e placas NOT-82**, pertencente a filha da professora. Parte do telhado de um lanche de propriedade da mãe da professora também foi destruída.

O motorista do caminhão baú, que preferiu não se identificar, disse que o veículo estava engatado para descarregar materiais. "Eu não sei o que realmente aconteceu, mas vou arcar com os prejuízos. Já conversei com os proprietários dos veículos", informou.

Um caminhão guincho do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) foi acionado para auxiliar na remoção do caminhão baú da via.

Após a retirada dos veículos, o telhado do lanche desabou. A via precisou ser interditada por quase 20 minutos para os trabalhos do Manaustrans.

Edição: Isac Sharlon

