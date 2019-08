Vídeo: Posto de combustíveis em Manaus recebe multa de R$ 1 milhão

Assista a reportagem | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus-O Procon atuou nesta segunda-feira (15) uma rede de distribuidora de combustíveis Atem Distribuidora de Combustíveis. A multa no valor de R$ 1 milhão de reais é por negativa de informação e obstrução à fiscalização de acordo com o código de defesa do consumidor.

A Deputada Joana D’arc, presidente da CPI dos combustíveis esteve no local e informou que a medida é uma forma de pressionar as distribuidoras e o postos a contribuírem com as investigações.

Assista a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!:

Após queda do preço de combustíveis, força tarefa segue monitorando postos

Postos de Manaus dizem que não vão reduzir o preço de combustíveis