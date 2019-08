Prefeitura de Manaus lança campanha contra obesidade

Manaus - Durante a entrega de 56 cadeiras de rodas adaptadas a pessoas obesas, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, anunciou nesta quarta-feira, 17/7, uma grande mobilização contra a obesidade. As cadeiras foram adquiridas por meio de emenda parlamentar da então deputada federal Conceição Sampaio, atual secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

Manaus é a 4ª entre as capitais brasileiras com maior número de pessoas obesas, segundo pesquisa do Ministério da Saúde, de 2017.

" “Com toda a nossa tradição de mais de 10 mil anos herdada dos índios e com uma tradição alimentar baseada no peixe, não podemos admitir essa situação. Vamos declarar guerra à obesidade. Manaus é uma cidade que não tem razão para, entre as capitais e o Distrito Federal, termos um dos piores índices de obesidade. Vamos fazer uma semana de palestras, de conscientização, visitação comunitária para chamar as pessoas a entender que elas terão uma vida de melhor qualidade se emagrecerem e se colocarem em forma para aproveitar a vida”, afirmou o prefeito, " Arthur Neto, Prefeito de Manaus

No evento foram entregues à rede pública municipal 56 cadeiras de rodas, que serão utilizadas em Unidades Básicas de Saúde de todas as zonas da cidade, inclusive da área rural, para a mobilidade de pacientes com obesidade e que procuram essas unidades para tratamento de saúde.

Prefeito de Manaus lança campanha contra obesidade | Foto: Divulgação

“É importante lembrar que isso faz parte de um pacote de emendas para a Atenção Básica, a saúde primária que tanto precisamos. Em 2016, eu tive a chance como deputada federal de ser a relatora do Estatuto da Pessoa com Obesidade. O Brasil precisa fazer esse enfrentamento contra a obesidade e hoje nossas UBSs estarão recebendo essas cadeiras de rodas dentro de um programa que o próprio Ministério da Saúde vem recomendando”, explicou Conceição Sampaio.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, reforçou ainda que, além da campanha solicitada pelo prefeito, a secretaria já possui um programa voltado para a prevenção e o tratamento da obesidade e suas consequências, incluindo a orientação nutricional. Basta acessar o site da Semsa: www.semsa.manaus.gov.br e verificar como fazer o agendamento.

O prefeito lembrou que, além da atenção à saúde na rede municipal, a Prefeitura de Manaus dispõe de um conjunto de aparelhos nas 60 academias populares já entregues à população e mais dez programadas para este ano, além de 42 espaços esportivos que entrarão em recuperação.