Doação de sangue leva mais de 300 pessoas à sede da Prefeitura

Manaus - A campanha de doação de sangue realizada nesta quinta-feira (18), na sede da Prefeitura de Manaus, na Compensa, zona Oeste, superou o quantitativo de doações em relação à realizada no ano passado. O Vampirão – unidade móvel de coleta de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam) – atraiu mais de 300 pessoas interessadas em doar sangue.

Coordenada pelo Fundo Manaus Solidária, em parceria com o Hemoam, a coleta de sangue na sede da prefeitura é um desdobramento da programação do “Junho Vermelho”, o mês de incentivo à doação de sangue. A lei que institui o “Junho Vermelho” no calendário oficial do município de Manaus foi sancionada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, em 2017, e desde então o Fundo Manaus Solidária coordena as ações no âmbito do município.

Os 200 primeiros doadores ganharam mudas de árvores frutíferas, ornamentais e medicinais, como forma de agradecimento, pela doação. As mudas foram cedidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

Para a vice-presidente do Fundo Manaus Solidária, Mônica Santaella, ao mesmo tempo que o quantitativo surpreendeu, também trouxe muita satisfação por demonstrar o interesse do servidor público municipal e da sociedade em geral em praticar um gesto que ajuda a salvar vidas.

“No ano passado, aproximadamente cem pessoas se candidataram à doação e neste segundo ano tivemos um recorde, com mais de 300 pessoas que compareceram, atendendo ao pedido da nossa primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, e do Hemoam. Ficamos felizes e satisfeitos, pois as pessoas entenderam o recado de que esse gesto é simples, mas é muito importante para quem precisa. Agradecemos a todas as secretarias que se mobilizaram, aos servidores que compareceram e à sociedade em geral que também veio doar”, declarou.

Servidora da Casa Civil, Rosandra Kelly, 41, é doadora de carteirinha e quando soube que o Vampirão estaria na sede da Prefeitura de Manaus logo se candidatou a fazer mais uma doação sanguínea. “Eu sou doadora, mas por conta do trabalho e do deslocamento até ao Hemoam, já fazia um tempo que não doava. Com o Vampirão vindo ao trabalho, ficou bem mais fácil”, informou.

Motivada pela vontade de ajudar, Rosandra sabe da importância que tem manter o estoque de sangue do Hemoam abastecido. “Antes de doar eu tinha medo, achava que iam tirar um litro de sangue de mim e que eu passaria mal, mas depois que vi que é menos de meio litro, fiquei calma. Agora, se pudesse, eu doava todo mês. Tem muita gente que precisa e é importante a gente fazer a nossa parte”, resumiu.

Outra servidora que fez questão de ir fazer sua doação foi a assessora de gestão da Secretaria Municipal de Administração (Semad), Alessandra Moreno, 44. Doadora há cinco anos, esta foi a primeira vez que sua doação foi coletada no Vampirão o que, para Alessandra, caracteriza que a Prefeitura de Manaus está oportunizando ao servidor público exercer a perspectiva que melhor o classifica, que é a de servir ao cidadão.

“Essa ação está sendo maravilhosa. A prefeitura está praticando uma de suas premissas, que é cuidar de gente, que é dar ao servidor público mais um meio de servir à sociedade, desta vez por meio da doação de sangue. Essa é uma bandeira que o Fundo Manaus Solidária e todas as secretarias, mobilizadas, levantaram e que nós, servidores, abraçamos. Ajudar outras pessoas faz muito bem”, afirmou.

Uma das secretarias que se mobilizou em prol da ação pela coleta de sangue foi a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e a titular da pasta, Conceição Sampaio, foi acompanhar parte das atividades.

“Parabenizo a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko, que transformou o dia de hoje numa grande corrente do bem. Fiquei muito feliz com a quantidade de pessoas que compareceram, mas acima de tudo feliz pelo compromisso delas em propagar o bem no dia de hoje. Parabéns a todos que se uniram nessa campanha de doação de sangue e eu tenho certeza que daqui sairão muitos doadores fiéis e muitas vidas poderão ser salvas”, pontuou.

Sucesso

De acordo com a subgerente de coleta externa do Hemoam, Eleonora Araújo, esta foi uma das ações mais bem-sucedidas realizadas pelo Vampirão nos últimos meses. “Agradeço a todos da Prefeitura de Manaus, de modo especial ao Fundo Manaus Solidária, que coordenou essa campanha e que permitiu que tantas pessoas nos procurassem e nos ajudassem a manter o estoque de sangue do Hemoam abastecido. Que outros parceiros também possam nos ajudar nesse trabalho que salva vidas”, finalizou.

