Acidente na rodovia Manaus-Itacoatiara deixa 2 mortos e 11 feridos

Manaus - Um acidente de trânsito deixou dois mortos e 11 pessoas feridas no final da manhã deste domingo (21), na AM-010, estrada que liga Manaus aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara, nas proximidades da Comunidade de Lindoia, a mais de 80 km de Manaus.

O motorista do táxi Marcos Pena da Silva, 43, conhecido como "Macaco", foi o primeiro a ter a morte confirmada. O motorista do carro Saveiro, Lúcio Francisco da Silva, de 57 anos, chegou a ser socorrido e levado ao hospital em Itacoatiara, mas não resistiu aos ferimentos, e morreu no local.

O acidente

Helicóptero transporta vítima grave de Itacoatiara para Manaus | Foto: Divulgação

A unidade do Corpo de Bombeiros da cidade de Itacoatiara, foi informada pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município de Rio Preto da Eva, por volta de meio dia, de que havia um acidente na AM-010 envolvendo um táxi Fiat Meriva, e um automóvel modelo Volkswagen Saveiro, de cor branca, nas proximidades da comunidade de Lindoia.



De acordo com a Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam), 12 feridos foram removidos para o Hospital José Mendes, em Itacoatiara, onde o motorista do carro Saveiro, Lúcio Francisco, faleceu. Outras duas pessoas que estavam apenas com lesões leves foram atendidas no local do acidente e liberadas em seguida.

No momento, ainda de acordo com a Susam, sete pacientes estão em Itacoatiara, sendo atendidos e fazendo exames, e quatro pacientes graves foram removidos para Manaus pela UTI Aérea e pelo helicóptero Águia do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa) da Polícia Militar para Manaus.

De acordo com a Secom, a UTI aérea da Susam removeu uma mulher, de 33 anos, e seu filho, de 7 anos, do Hospital de Itacoatiara para Manaus. A mãe teve trauma torácico e traumatismo craniano, e o filho, hemorragia gástrica e traumatismo craniano. A UTI aérea retornou a Itacoatiara para trazer a Manaus uma mulher de 50 anos, com politraumas e traumatismo craniano.

Duas ambulâncias da Susam permanecem em Itacoatiara para dar suporte e, de acordo com a Secom, caso haja necessidade, a UTI aérea retornará para buscar feridos com necessidades graves, para Manaus.

Trafegabilidade

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) informou que o trecho próximo à comunidade de Lindóia, onde ocorreu a colisão, encontra-se em boas condições de trafegabilidade. A Seinfra ressalta também que, neste domingo, não há maquinários ou quaisquer intervenção de desvio na rodovia AM-010 com execução de obras.

Veja o video:

Helicóptero transporta vítima de acidente de Itacoatiara para Manaus | Autor: Tv Em Tempo

