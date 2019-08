Chegada do verão na Amazônia acende alerta para queimadas

Manaus - Julho, sétimo mês de 2019 e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) já registrou 148 denúncias de focos de queimadas em Manaus. O número é maior do que os registros do ano inteiro de 2018, quando a Semmas protocolou 102 denúncias. Para Enéas Costa, diretor do Departamento de Fiscalização Ambiental da Semmas, "educação ambiental é a saída para combater as queimadas".

Os maiores registros de queimadas em Manaus são verificados em residências, em virtude do hábito cultural da queima de folhas nos quintais, e áreas de invasão que realizam queimadas para limpar a terra. Os incidentes também incluem áreas de preservação permanente, próximo a igarapés.

As zonas que mais registraram ocorrências de queimadas foram a Norte e Oeste de Manaus, com destaque para o bairro Tarumã.

As queimadas nos municípios próximos à capital contribuem muito com a elevação de fumaças no espaço urbano de Manaus, o que causa desconforto nos moradores da cidade e problemas de saúde, como asma, bronquite, sinusite e rinite, conjuntivites, irritação nos olhos e garganta, alergia e vermelhidão na pele, além de doenças cardiovasculares.

Em 2018, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) atendeu a 230 ocorrências de queimadas. Destas, 36 tinha relação com o lixo e 194 foram em vegetação urbana. Os maiores índices foram observados no período de junho a outubro.

Recomendação dos bombeiros

O major Jânderson Lopes, do CBMAM, recomenda que a população faça o capinamento do seu terreno neste período em que a temperatura está mais elevada, justamente porque a vegetação está ressecada.

Após a realização do serviço, deve ser solicitado o serviço da prefeitura para retirada destes resíduos. Trata-se do Disque-Limpeza, da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), que funciona no número gratuito: 0800 092 6356.

Toda queimada gera questão ambiental



Além de ser prejudicial à saúde humana, a liberação em excesso de Monóxido de Carbono (CO2), incide em temperaturas mais elevadas (aquecimento global). Outro risco que esta prática ocasiona é a perda de matéria orgânica, que deixa o solo exposto à erosão e à ação das chuvas. Sem a cobertura da vegetação, as encostas dos morros e áreas próximas aos rios correm maior risco de desmoronar, provocando desabamentos de terra e rochas, com graves consequências.

"A própria sociedade tem que abraçar esta causa. A queimada é muito prejudicial todos", destaca Enéas.

Crime ambiental

Queimada é crime ambiental previsto no Código Ambiental do Município, Lei 605/2001. As denúncias registradas pela Semmas podem gerar processos administrativos de multa, que começam em R$5.100,00 e pode passar dos R$50 mil.

Como denunciar?

Denúncias podem ser feitas pelo 0800 092 2000, de segunda a sexta, no horário comercial. E é importante apontar o responsável pela queima. Em caso de incêndios em grande escala, sempre acionar o Corpo de Bombeiros por meio do 193.

Educação ambiental

Ação de educação ambiental realizada pela Semmas. | Foto: Divulgação

Paralelamente ao trabalho de fiscalização que consiste no atendimento às denúncias, a Semmas realiza em parceria com outros órgãos a d istribuição de material informativo, reuniões nas comunidades rurais ribeirinhas, associações, escolas e etc. A fim de promover educação ambiental e sensibilização das pessoas.

Também com relação ao tema, Manaus recebe neste fim de semana o maior evento de sustentabilidade do país. A Virada Sustentável reúne mais de 160 atividades, todas selecionadas a partir dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU).

