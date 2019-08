Sem motorista, caminhão invade casa na Zona Norte de Manaus

Acidente foi por volta das 11h desta segunda | Foto: Izaias Godinho/Em Tempo

"Eu estava dentro de casa, quando o caminhão tombou. O barulho assustou a todos nós", afirmou um morador da rua 49, situada no bairro Amazonino Mendes, Zona Norte de Manaus, após um caminhão invadir uma residência no local e colocar em risco vidas de moradores da área, nesta segunda-feira (29), por volta das 11h.

O servidor público Wanderval da Costa, de 51 anos, disse ao Portal Em Tempo que, após o condutor do caminhão estacionar o veículo em frente a uma casa do local, o carro seguiu sozinho e atravessou um muro. O caminhão ficou pendurado sobre a residência de Wanderval.

"Eu estava em casa com a minha família. Ouvimos um barulho forte e, quando a gente observou a situação, orientei que todos saíssem de casa imediatamente", afirmou o morador, acrescentando que, no momento do acidente, a mãe (idosa), os irmãos e os filhos estavam na casa no momento do acidente.

Polícia e Bombeiros estiveram no local | Foto: Izaias Godinho/Em Tempo

Conforme o sargento BM Denilson Soares, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado por volta das 11h e realizou o isolamento do local. "O proprietário do caminhão acionou um guincho para retirar o caminhão e nós vamos permanecer no local para orientar a população", frisou o sargento.

Os policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no endereço da ocorrência. "Não houve nenhuma vítima, apenas danos materiais. O proprietário do veículo e o dono da residência vão entrar em acordo para acertar os prejuízos", disse um policial militar.

