Vídeo:vereador denunciado em vídeo com menor capota veículo em Manaus

O vereador Walter Menezes sofreu ferimentos leves | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - O vereador Walter Menezes (PSDB), do município de Eirunepé (distante 1,170 km de Manaus), se envolveu em um capotamento, no fim da manhã desta sexta-feira (2), no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus. Uma mulher ficou ferida no acidente e foi levada para o hospital. O parlamentar é o mesmo que gerou polêmica ao gravar atos íntimos com uma adolescente - as imagens viralizaram na internet.

O acidente aconteceu por volta das 11h30, nas proximidades da Arena da Amazônia. Dois carros, sendo um modelo Toyota/Etios, de cor prata e placas PHS-1450, e outro modelo Ford/Ka, de cor branca e placas OXM-8A13, colidiram no cruzamento da rua Loris Cordovil e avenida Constantino Nery.

Ao Portal Em Tempo, o biólogo Joselio Vanerley, de 46 anos, informou que dirigia o carro Ka, acompanhado da esposa, quando houve o acidente.

"Eu estava indo para uma faculdade aqui nas proximidades no sentido bairro-Centro, quando o motorista do outro veículo fez uma manobra proibida e cortou a minha frente. Como o semáforo estava verde para mim, eu não consegui evitar o acidente. O condutor que causou o acidente apresentava sinais de embriaguez e estava bastante desorientado", disse.

A esposa do biólogo foi levada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, com o braço direto fraturado.

O vereador Walter Menezes sofreu ferimentos leves. Ele foi atendido por uma equipe do Samu e depois encaminhado com sinais de embriaguez ao 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.

Policiais, que acompanharam a ocorrência no local, levantaram suspeitas de que o parlamentar apresentava sinais de embriaguez. No entanto, conforme a equipe policial, não foi realizado os procedimentos de teste de alcoolemia no ato do flagrante.

Menezes é vereador no município de Eirunepé. O parlamentar ficou conhecido depois de se envolver com uma adolescente, de 17 anos, e filmar o momento íntimo com a jovem.

O veículo de propriedade do vereador foi retirado da via com auxílio de um guincho do departamento de trânsito Municipal. Os dois carros ficaram parcialmente destruídos.

Denúncia

Foto publicada no perfil público do vereador na rede social Facebook, em 20 de maio de 2014. A imagem foi baixada pela reportagem em 09/05/2019 | Foto: Reprodução/Facebook

Em maio deste ano, a presidente da Comissão da Mulher, das Famílias e do Idoso da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB), ocupou a tribuna na Sessão para denunciar a suspeita de estupro, que pesa contra o presidente da Câmara de Vereadores do município de Eirunepé , Walter Alexandre de Menezes (PSDB).

No dia 25 de abril deste ano, o vereador Walter Menezes conversou com o Em Tempo sobre o vídeo que veio à tona na mídia local e negou que teria dopado e estuprado a mulher.



