Em Manaus, Pizzaiolo desaparece ao sair de casa para trabalhar

Piazzaiolo está desaparecido há cinco dias | Foto: Reprodução/Facebook

Manaus - O pizzaiolo Leonardo Jacaúna Costa, de 27 anos, está desaparecido desde a última terça-feira (30), quando saiu de casa para trabalhar por volta das 15h e não foi mais visto. Segundo a família, o homem trabalha em um lanche na avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus.

Segundo a sogra do desaparecido, Sueli Gonçalves dos Santos, o sumiço só foi notado após o homem não aparecer para trabalhar durante a semana. “Os chefes foram procurar onde ele mora, na avenida Curaçao. Estamos muito preocupados porque ele não é de fazer isso”, garante a mulher, informando que o pizzaiolo é pai de uma criança, fruto do relacionamento com Monalisa dos Santos - filha de Sueli.

Sueli conta que Leonardo relatou um desentendimento com um colega de trabalho há duas semanas. Na ocasião, segundo a mulher, o funcionário da lanchonete costuma dar carona para o pizzaiolo. A família da namorada de Leonardo suspeita que o funcionário tenha sido o último a ver o desaparecido. “Ele passou lá na rua [quando já sabiam do desaparecimento] e disse que o deixou na porta de casa”. Para Sueli, o homem apresentava uma atitude estranha.

A sogra de Leonardo e namorada dele ainda não haviam registrado o desaparecimento em nenhuma delegacia até o início da tarde deste domingo. Elas também afirmam que o pizzaiolo não tem nenhum parente próximo em Manaus.

Conforme informações das duas mulheres, Leonardo mede aproximadamente 1,76m de altura e usava uma camisa vermelha, calça jeans e boné quando foi visto pela última vez saindo de casa. Ainda segundo as informantes, o homem tem uma tatuagem de cruz nas costas. Qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Leonardo, ligar para o número: (92) 99395-2771.

Edição: Isac Sharlon