Novo Airão terá que atender vítimas de violência sexual

Manaus - O Ministério Público Federal (MPF) recomendou ao município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), a implantação do Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Savvis) e a adoção imediata das providências necessárias para garantir um tratamento humanizado para as vítimas de violência sexual.

Recentemente, o município foi destino de visita do projeto MPF na Comunidade, ocasião em que foram expedidas 18 recomendações relacionadas a situações precárias no município.



Durante visita do MPF ao município, uma inspeção na Unidade Hospitalar constatou que a sala do Savvis está desativada e que não existem profissionais com treinamento adequado no estabelecimento para atendimento das vítimas de violência.

Tratamento humanizado

De acordo com a recomendação, a prefeitura deve adotar, em até 120 dias, as providências necessárias para garantir o tratamento humanizado das vítimas de violência sexual, por meio da realização de treinamento para implantação do Savvis, com reativação da sala destinada a esse fim.

Punição

O não atendimento da recomendação qualifica a inexecução culposa ou dolosa da obrigação e responsabiliza os dirigentes do município por conduta comissiva ou omissiva, estando suscetíveis às medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.