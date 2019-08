Confira três concursos com inscrições abertas para o AM

Manaus - Três concursos estão com inscrições abertas para o Amazonas, nesta terça-feira (06). Um concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) e dois da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (AADES) oferecem juntos 308 vagas para Ensino Médio e Superior, com salários que vão de R$ 1,2 mil a R$ 8,9 mil. Veja os detalhes!

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJam)



As inscrições para 160 vagas do TJAM podem ser feitas até o dia 21 de agosto, mediante pagamento de taxa de inscrição que varia de R$ 90 a R$ 150 por meio do site do Cebraspe ou de forma presencial nas mesmas datas nos horários das 10h às 18h (horário de Brasília) nas seguintes localidades:

Manaus - AM: Escola Estadual Senador Petrônio Portella, localizada na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva (Dom Pedro II - próximo à sede da Polícia Federal) - Planalto.

Parintins - AM: Escola Estadual Dom Gino Malvestio, situado na rua Geny Bentes, nº 3.482 - Paulo Corrêa.

Tabatinga - AM: Escola Estadual Pedro Teixeira, localizada na Avenida da Amizade, nº 1.041 - Centro.

Os cargos disponíveis para preenchimento de Nível Superior são: Analista Judiciário: Analista de Sistemas (04); Arquivologia (01); Biblioteconomia (01); Contabilidade (02); Direito (02); Engenharia Civil (02); Estatística (01); Médico do Trabalho (01); Oficial de Justiça Avaliador (02); Psicologia (02) e Serviço Social (02). Já os de Nível Médio são: Assistente Judiciário (111); Assistente Judiciário: Programador (10); Suporte ao usuário de informática (17) e Técnico de Segurança do Trabalho (02).

Os selecionados terão remuneração que varia de R$ 4,5 mil a R$ 8,9 mil acrescido de auxílio-alimentação de R$ 1.761,20 e auxílio-saúde de R$ 412,34 com carga horária de 30 horas semanais.

A prova objetiva está prevista para o dia 13 de outubro, para todas as escolaridades.

Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (AADES)

Encontram-se abertas as inscrições de dois novos Processos Seletivos da AADES para a contratação de profissionais de ensino médio e de nível superior.

Para o Projeto de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Primário no Estado do Amazonas e no Projeto Centro de Apoio à Família (CAF), são 64 vagas para os cargos de Engenheiro de Pesca (5); Engenheiro Agrônomo (7); Engenheiro Florestal (4); Médico Veterinário (2); Jornalista (1); Estatístico (1); Nutricionista (1); Motorista (3) e Professor de Educação Física (40).

A carga horária varia de 20h a 40h semanais, com remuneração no valor de R$ 1,1 mil a R$ 5,9 mil ao mês. Interessados em participar devem realizar as inscrições exclusivamente via internet, no endereço eletrônico da

AADES , até o dia 09 de agosto e efetuar o pagamento da taxa de participação no valor de R$ 30 e R$ 40, por meio de depósito identificado, em agência especificada no edital.

A AADES também está com seleções abertas para outras 84 vagas disponíveis no Projeto de Apoio a Implementação do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, para os cargos de Psicólogo (5); Assistente Social (5); Motorista (5); Socioeducador (66) e Técnico em Enfermagem (3), os quais deverão desempenhar atividades em carga horária de 30h, 40h semanais ou em escala de 12h/36h, com remunerações que alternam entre R$ 1,2 mil a R$ 2,6 mil ao mês, de acordo com a função escolhida.

Outros processos seletivos



Também estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) para contratação de professores temporários para os cursos de Teatro, Engenharia Química e Educação Física, das Escolas Superiores de Artes e Turismo (Esat/UEA), Tecnologia (EST/UEA) e Ciências da Saúde (ESA/UEA).