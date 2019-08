Vídeo: Arthur assume o pagamento de salários a rodoviários de Manaus

Decisão do prefeito de Manaus foi divulgada nesta terça | Foto: Suzana Martins/Em Tempo

Manaus - “A partir de amanhã, quem paga os salários dos trabalhadores do transporte coletivo de Manaus é eu! Isso é uma vergonha para os empresários, que deixam os seus servidores na mão. Agora vai acabar essa história de paralisação porque não receberam”, afirmou o prefeito Arthur Virgílio Neto, na tarde desta terça-feira (6), na sede da Prefeitura de Manaus, no bairro Compensa, Zona Oeste da cidade, durante a assinatura de um decreto de repasse de valores do Sistema Bilhetagem Eletrônica (SBE) para uma conta criada no Banco da Caixa Econômica Federal, a partir desta quarta-feira (7).

A decisão é mais uma das medidas de controle no sistema financeiro do setor, que teve início no dia 22 de julho deste ano. De acordo com o novo decreto, os recursos da aquisição de vale-transporte, passe estudantil e qualquer cartão inteligente (smart card) - utilizados no Sistema de Bilhetagem - deverão ser creditados diretamente em uma conta bancária, da prefeitura.

Segundo Arthur Virgílio, a prefeitura encontrou o Sistema de Transporte coletivo em lástima. “Estou lutando para melhorar até o fim do nosso governo o Sistema de Transporte Coletivo de Manaus. E esse decreto assinado hoje é a quinta parte do progresso que vamos fazer, e espero um sinal de vida dos empresários.

Para o prefeito, uma das raízes que herdou foi a falta de compromisso dos empresários. “Todos os donos de empresas são de fora de Manaus. Com isso, a partir de amanhã, vamos saber se estão drenando recursos das suas empresas daqui para investir nas que têm em outros lugares”, contou Arthur Virgílio.

Administração

Os recursos serão administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), com a supervisão do interventor do Sistema de Transporte Coletivo, Francisco Bezerra, e do diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Manoel Paiva.

Ainda conforme o decreto, os recursos creditados na conta bancária da prefeitura só serão liberados mediante prévia validação da Controladoria Geral do Município (CGM) e, caso haja saldo excedente ao necessário para a liquidação dos devidos pagamentos, os valores serão repassados às empresas concessionárias, segundo o relatório de utilização do Sistema de Transporte Coletivo.

