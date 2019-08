Prefeitura entrega cadeiras de rodas para população

Manaus - Através do programa “Abraço Solidário”, a prefeitura de Manaus entregou na tarde desta terça-feira (6), 40 cadeiras de rodas para pessoas em situação de vulnerabilidade. A entrega aconteceu no auditório da Casa Militar de Manaus, localizado na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, no bairro Compensa, Zona Oeste da cidade.

“As pessoas necessitam de muitas coisas nessas cidades. As pessoas precisam de casas, educação, saúde e muitas coisas e nós procurando ajudar de todas as formas. Eu estou feliz e finalizo dizendo que seríamos muito bom se morássemos em um país onde as pessoas não precisam de cadeiras de rodas, mas, não vamos omitir, vamos entregar e estar perto do povo não só nos momentos de alegria, mas próximos da dor e vamos entregar e somos a favor de proteger o povo de Manaus”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Foram beneficiadas crianças, gestantes, idoso e Pessoas Com Deficiências (PCDs). Também estão inclusas pessoas em situação de pobreza ou sem incapazes de arcar com os custos do enfrentamento de situação que as coloquem em risco à sobrevivência.